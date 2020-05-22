39 лет назад фанаты «Локо» совершили первый организованный выезд. Еще до Семина!

Сегодня исполнилось 39 лет первому организованному выезду фанатов «Локомотива». 22 мая 1981 года болельщики совершили поездку на выездной матч 11-го тура первой лиги СССР против костромского «Спартака».

Фанатская поддержка «Локо» не помогла — «Спартак» победил 2:1.

Примечательно, что произошло это еще до того, как команду возглавил ее многолетни тренер Юрий Семин, принесший ей большинство трофеев в истории. Тогда «Локо» тренировал Александр Севидов, а Семин впервые придет через пять лет, в 1986 году.