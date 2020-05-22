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39 лет назад фанаты «Локо» совершили первый организованный выезд. Еще до Семина!

20:56
Болельщики &quot;Локомотива&quot;. Фото Twitter клуба
Болельщики &quot;Локомотива&quot;. Фото Twitter клуба
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Сегодня исполнилось 39 лет первому организованному выезду фанатов «Локомотива». 22 мая 1981 года болельщики совершили поездку на выездной матч 11-го тура первой лиги СССР против костромского «Спартака».

Фанатская поддержка «Локо» не помогла — «Спартак» победил 2:1.

Примечательно, что произошло это еще до того, как команду возглавил ее многолетни тренер Юрий Семин, принесший ей большинство трофеев в истории. Тогда «Локо» тренировал Александр Севидов, а Семин впервые придет через пять лет, в 1986 году.

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