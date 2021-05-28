Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть пятая.

Не так часто советские клубы пробивались в весеннюю часть еврокубков, когда удавалось, сталкивались с проблемами немалыми. На стадии 1/4 финала компания подбиралась серьезная, к тому же на пике формы, обретенной в своих чемпионатах, все еще продолжавшихся. У нас начало марта — подготовка к сезону, до его открытия — месяца полтора (в 81-м меньше, 25 марта начали). «Спартак» в поединке с «Реалом» поперхнулся, а тбилисцы, вкусно пообедав «Вест Хэмом», до полуфинала добрались. Легче не стало, пришлось матчи внутреннего чемпионата чередовать с еврокубковыми. Европа давно уже в таком режиме жила, а наши не достигли оптимальной формы, даже не приблизились к ней. Ничего не попишешь, выбора нет, надо готовиться и побеждать.

Кого, спросите? Одного из трех выживших. «Карл Цейсс» из Йены нежелателен. Восточные немцы практикуют футбол атлетичный, жесткий, грузинам сподручнее сыграть с «Бенфикой», португальцы по стилю больше подходят. А жребий начальственным перстом указал на роттердамский «Фейеноорд».

Из страны футбольной в 70-е годы «оранжевая» сборная стала законодателем мод, показала миру тотальный футбол. И по сей день, претерпевая всевозможные интерпретации, актуальности не теряет, все еще жива и чувствует себя превосходно.

Феерили голландцы и на клубном уровне. Амстердамский «Аякс» в начале 70-х выиграл престижнейшие европейские турниры и мировой кубок — Межконтинентальный. «Фейеноорд» по наличию «звезд» и регалий, внутренних и международных, «Аяксу» уступал, но и ему было чем гордиться: 11 побед в чемпионатах страны, пять — в турнирах кубковых. В 1970 году и на внешних фронтах шороху навел — обзавелся Кубком чемпионов, Суперкубком и кубком Межконтинентальным. Дома в последние годы чаще довольствовался серебром. И в текущем сезоне, несмотря на потерю ряда ведущих игроков, шел вторым и забивал прилично — 52 гола в 24 матчах, чуть больше двух мячей за игру.

В позапрошлом году клуб возглавил чех Вацлав Ежек. В 76-м сборная Чехословакии под его руководством добилась наибольшего в своей истории успеха, выиграла чемпионат Европы. Приняв предложение руководства «Фейеноорда», Ежек изменил стиль команды, осовременил его, и вслед за серебром в чемпионате она овладела Кубком, убедительно обыграла в финале «Аякс» — 3:1. И в Европе «Фейеноорд» успешно преодолевал препятствия: легко убрал с пути финский «Ильвес», датский «Хвидовре», а в

1/4 финала возникла небольшая проблема в Софии с болгарской «Славией» (2:3), уверенно решенная дома — 4:0.

Разведка

Узнав, с кем дело придется иметь в полуфинале, Ежек раздобыл видеозапись лондонского матча динамовцев и вслед за тем помчался в Тбилиси, взглянуть на соперника в календарном матче с «Зенитом» (хозяева выиграли — 3:1). Игра понравилась, восторгался Давидом Кипиани («Считаю его одним из лучших в Европе»), а готовность привлечь его в свою команду вызвала улыбки грузинских журналистов, воспринявших слова тренера за шутку. Советские футболисты не продавались. Когда Ежека попросили оценить шансы «Фейеноорда» в предстоящем поединке, ответил коротко: «Я верю в хороший результат». Обсуждать детали отказался.

Нодар Ахалкаци, посмотрев игру оппонента в Роттердаме, где хозяева уступили «Эйндховену» (0:1), тоже не склонен был делиться впечатлениями о сопернике, но под напором настырных журналистов сдался. Он отметил два малозначащих момента: а) команда опытная, исповедует современный футбол; б) обеспечив практически второе место в чемпионате, играла не в полную силу, и судить о ее форме и возможностях сложно. Нодара Парсадановича заботили собственные проблемы: четверо игроков основы нуждались в медицинской помощи. На поле вышли, но восстановились не все.

Большой интерес к тбилисскому матчу проявили телевизионщики ГДР. Их «Карл Цейсс» в параллельном полуфинале встречался с португальской «Бенфикой». В случае победы им пришлось бы сыграть в финале с кем-то из участников тбилисского матча. Запись этой игры на следующий день получил предусмотрительный тренер Ханс Майер. Наши начальники такой прыти не выказали и десант в Йене не высадили.

Лучший бомбардир — защитник

Впервые в этом розыгрыше тбилисцы первый матч проводили на своем поле. В отличие от игры в гостях, более осторожной, осмотрительной, дома следует с первых минут навязать свою игру, энергичную, наступательную, добиться территориального перевеса и по возможности превратить его в материальный. Начало было похоже на лучшие игры динамовцев в еврокубках: двухлетней давности в Тбилиси с «Ливерпулем» и недавнюю в Лондоне с клубом «Вест Хэм».

Предельно сконцентрированные, отмобилизованные, собранные, хозяева включили высокие скорости и применили прессинг на всех участках поля. Вездесущие хавбеки, Кипиани, Дараселия, Сванадзе, подпитывая своевременными пасами заводных Гуцаева и Шенгелию, и сами держали голландскую оборону в черном теле. Гости несколько атак ликвидировали, создавая искусственный офсайд, но чаще — средством универсальным и столь же банальным — грубостью. Все же возможности для взятия ворот возникали: упустили неплохие шансы Дараселия и только что упомянутые форварды.

Прорвало в середине тайма. Гуцаев, вновь обыграв несчастного Троста, навесил в штрафную. К мячу поспешили вратарь, защитник гостей и наш Сулаквелидзе. Проворнее оказался Тенгиз — 1:0. Спустя минуту должен был увеличить счет Шенгелия, перебросивший мяч через вратаря Тиле. Наверняка бы увеличил, не возникни из-под земли защитник Нильсен, вынесший мяч с линии ворот. Динамовцы вошли в раж, играют вдохновенно. Найти противоядие против скоростных комбинаций и дриблинга форвардов (особенно Гуцаева) не в состоянии, и к исходу 30-й минуты случилось то, что должно было: Гуцаев с подачи Дараселии шансов вратарю не оставил — 2:0.

Обнадеживающе начался и второй тайм. Сулаквелидзе (его, непоседливого «тыловика», со страшной силой влекло к голландским воротам), вновь оказавшись на месте центрфорварда, продемонстрировал незаурядное мастерство: изящно обыграл двоих оборонцев, пробросил мяч мимо третьего и пробил в дальний от бросившегося ему в ноги вратаря угол — 3:0. Шла 57-я минута. Ненасытные хозяева (и этого им мало!) продолжали наступать большими силами, каждый выпад завершая ударом по цели. Покой голландскому вратарю только снился, все время в игре. Отразил сложные удары Чивадзе и Дараселии и не позволил забить Шенгелии, оставшемуся с глазу на глаз с Тиле...

Грузины продемонстрировали изобретателям тотального футбола лучшие его образцы. Игрок задней линии сделал дубль, находясь на передовой. Правофланговый Гуцаев гулял по всей ширине поля, а забил с места центрального нападающего, принимая передачу оказавшегося на его месте хавбека. Постоянно рвались вперед защитники Костава, Чивадзе и вся средняя линия, а когда того требовали обстоятельства, оказывала помощь обороне, как случилось минут за 15-20 до конца, когда игра переместилась к динамовским воротам. Тут и оба форварда отошли назад.

Что случилось? Тбилисцы не думали играть на удержание (не их тема), просто сдали физически. Сказалась большая игровая и нервная нагрузка в первых матчах чемпионата, чередовавшихся с еврокубковыми, и травмы игроков. В эти тревожные минуты гости и создали две смертельные угрозы: удар Ноттена потряс боковую стойку, а слаломный проход защитника Нильсена отчаянным броском в ноги ликвидировал Габелия.

Пронесло. 3:0 — счет вполне комфортный, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Однако Нодар Ахалкаци на послематчевой пресс-конференции был осторожен: «Результат игры мы считаем успешным, но успех еще нужно закрепить в ответном матче, готовиться к которому мы будем с полной ответственностью». Вацлав Ежек, чувствовалось, озабочен, быть может, подавлен, но вида не показывал, хоронить надежду, судя по произнесенным словам, не торопился: «Я знал, как играют Кипиани, Чивадзе, Гуцаев и их товарищи. Так что в ответном матче мы постараемся сыграть лучше. Надежды на выход в финал не теряем». Блажен, кто верует.

А мы своих ругаем

Солидное преимущество не расслабило динамовцев, скорее наоборот: последние минуты тбилисского матча голландцы, пусть на фоне подсевших хозяев, сыграли мощно, что насторожило команду. Это чувствовалось перед отправкой в Роттердам в выступлении на ЦТ (в «Футбольном обозрении») Давида Кипиани: «Нас ждет трудный матч. Профессионалы будут бороться за престиж. Заблуждаются те любители футбола, которые прочат нам легкую победу».

Вновь полон рот забот у Ахалкаци, врача Телии и массажиста Габиташвили. Их пациенты, Хинчагашвили, Дараселия и все еще не пришедший в себя Шенгелия, из-за болезни пропустили несколько туров первенства и, не залечив травмы, провели первую встречу с «Фейеноордом». Ко второй компанию им составил герой той игры Сулаквелидзе. Благодаря героическим усилиям эскулапов четверка вышла на поле, но сыграла не в свою силу.

Существенно, на треть, изменил состав Ежек. Головная боль тренера — нейтрализация грузинских нападающих и, конечно же, Кипиани. К нему отрядил персональщика Ван Тиля. Гости, столкнувшись с откровенной грубостью, не всегда замечаемой австрийским арбитром Верером, показали не все, на что способны. Впрочем, как и хозяева, ограничившие атакующие операции примитивным «навалом». Многочисленные навесы в штрафную, часто на авось, умело нейтрализовали Чивадзе с Хинчагашвили, превосходившие голландцев в воздушных поединках.

Защитники «Фейеноорда», увлеченные хаотичными атаками, оставляли зияющие пустоты на своей территории. Чем грузины и пользовались. Кипиани вывел на простор Шенгелию, тот легко избавился от двоих опекунов, вышел на вратаря и прицельно пробил в угол. Судья показал на центр. Ребята обнимаются. Но что это? Заметив отмашку «махалы», Верер устроил производственное совещание и гол отменил. Повод — Гуцаев пассивно, со стороны, наблюдал за комбинацией хозяев, находясь в офсайде. Ошибка или предвзятость? Последующие события сомнений не оставили — предвзятость.

Вскоре после перерыва голландский форвард, рухнув в нашей штрафной, неумело изобразил «умирающего лебедя». Сцена впечатлила арбитра, он показал на точку, и Ноттен счет увеличил — 2:0 (первый гол гости пропустили на 43-й минуте из-за грубой ошибки на выходе из ворот голкипера).

Играть более получаса. Ситуация обострилась. Однако уверенные в себе динамовцы организовали несколько опасных контратак. В одной Гуцаев, обыграв парочку персональных сторожей, обманным движением ввел в заблуждение вратаря и закатил мяч в незащищенные ворота. Снова повторилась сцена, описанная после гола Шенгелии: Верер гол засчитал, затем стремглав помчался к стоящему с поднятым флажком помощнику, пошептался с ним и решение изменил: мяч не засчитан.

И этот судейский ляп не нарушил психологического равновесия тбилисцев. Они продолжают гнуть свою линию, то есть реально угрожать воротам. Вновь Шенгелия оставил не у дел своих «телохранителей», вышел на ворота, а когда собирался пробить, получил удар сзади по занесенной для возмездия ноге. Рамаз — на земле. Чистейший пенальти. А судья жестом предложил ему продолжить встречу. Четыре результативные ошибки в еврокубковом полуфинале! Невероятно (а мы своих судей ругаем)! Не говорю уже о таких пустяках, как откровенная грубость голландцев, оставленная арбитром без внимания. На ноги Кипиани, обработанные персональным его «массажистом» Ван Тилем, смотреть тяжело (передаю со слов очевидца, Виктора Понедельника, автора отчета об игре).

Результат не изменился, в финал мы вышли, но счет на табло не соответствовал раскладу сил на поле, тбилисцы были сильнее победителей. Это признали и зрители, проводившие гостей аплодисментами. На электронном табло стадиона загорелись слова: «Желаем счастливого пути!»

После матча Нодар Ахалкаци, избегавший разговора о судействе, сделал исключение. «Нас неприятно поразило судейство, — обратился к журналистам. — Омрачать таким судейством международные игры, единственные в своем роде, не позволительно никому». Ежек, так со стороны казалось, испытывал чувство неловкости. Он был краток, справедлив и доброжелателен: «Динамовцы Тбилиси по праву вышли в финал. Желаю успеха в Дюссельдорфе».

Девять лет спустя

В октябре 1990 года «Спартак» принимал в Москве в ответном матче Кубка чемпионов чуть усеченного тезку, пражскую «Спарту». Тренировал ее Вацлав Ежек. Редактор грузинского футбольного издания Зураб Поцхверия, позвонив мне, попросил взять интервью у тренера и, если вспомнит, спросить его о судействе роттердамского матча. Я отправился в «Лужники» на последнюю предматчевую тренировку «Спарты». Пока футболисты занимались, поговорил у кромки поля с врачом команды и получил от него ценную информацию: «Сегодня пану Вацлаву исполнилось 67 лет». После тренировки я подошел к имениннику и поприветствовал на его родном языке.

— Здравствуйте, — ответил, не повернув головы.

Удивившись, что мой чешский не произвел на него впечатления, продолжил:

— Поздравляю вас с днем рождения.

— Спасибо. — Голова поворачивается и с любопытством рассматривает меня.

— Можно попросить вас об интервью для грузинской газеты?

Тренер заметно оживился, на лице — подобие улыбки:

— О, Грузия, «Динамо»! Подождите у автобуса, в дороге поговорим.

Неплохо поговорили. Когда вспомнили матч в Роттердаме, собеседник, словно догадываясь о моей домашней заготовке, «сыграл» на опережение:

— Мы не должны были проиграть в Тбилиси. При счете 0:1 судья из Швеции (Фредрикссон. — Прим. А.В.) не засчитал гол, забитый нашей командой. А ведь если стало бы 1:1, пошла бы другая игра.

«Ну вы даете, пан Ежек», — подумал я. Помню, кто-то закатил мяч в динамовские ворота из явного офсайда уже после остановки игры. Все было настолько очевидно, что ни футболисты на поле, ни их тренер после матча гол не оспаривали. Услышав такое, отбросил дипломатический этикет и задал вопрос в лоб:

— А как вам судейство австрийца Верера в Роттердаме?

— А что? — невозмутимо произнес Ежек. — Судейство как судейство... И все же, если бы не решающая ошибка арбитра в Тбилиси, мы имели бы неплохие шансы выйти финал.

Теряю дар речи (возможно, к лучшему: иначе, находясь во власти эмоций, мог наговорить лишнего). Когда осознал, что разговор может завершиться, нажал на тормоза. Не знаю, что было написано на моем лице. Это видел пан Вацлав, может, оттого и сказал примирительно:

— Если говорить объективно, вы были сильнее и победили заслуженно.

Повторил то, в чем прилюдно признавался в Тбилиси и в Роттердаме.

Последний барьер — «Карл Цейсс»

Именно так. В финале «забьем стрелку» с немецкими демократами, обыгравшими «Бенфику» — 0:1 и 2:0. «Карл Цейсс» родился в восточной части Германии и до середины 60-х откликался на имя Мотор. В коллекционировании наград преуспел: не раз в серебре и золоте купался, четырежды кубком владел. И в еврокубках поиграл, во всех трех турнирах, в 62-м до финала Кубка кубков добрался. И сборная на виду, недавно на матч со «Скуадрой» тренер Георг Бушнер (до этого 13 лет тренировал «Карл Цейсс») повез в Италию шесть игроков йенского клуба. Четверых в основу включил, сыграли достойно — 0:0.

Соперники в нынешнем розыгрыше достались команде 38-летнего Ханса Майера сильные. Сначала «Рома». Проиграв ей в Риме -0:3, она совершила футбольный подвиг, у себя разгромила итальянцев еще крупнее — 4:0. В следующем круге, на стадии восьмой финала, дорогу немцам попытался преградить прошлогодний победитель, испанская «Валенсия». Не вышло, и ее миновали — 3:1 и 0:1. Узрев в четвертьфинале «Ньюпорт Каунти» из третьего английского дивизиона, расслабились и чуть было не поплатились за пренебрежительное к нему отношение. Одолели не без труда — 2:2 и 1:0. О «Бенфике» вы знаете.

Достоинство «Карл Цейсса», как и большинства гэдээровских команд, — трудолюбие, игровая дисциплина, безукоризненное выполнение тренерских установок, стиль атлетичный, точнее — жесткий. В обороне чаще применяют «персоналку» с неизменным свободным защитником — либеро. В общем, ничего особенного, крепкий орешек, каких в Европе немало. Но ухо с ним надо держать востро. Напоминать динамовцам об этом вряд ли стоит, сам факт выхода в финал требует максимальной концентрации. Упустить такой шанс непозволительно. В условиях суровой советской действительности, болезненной реакции властей на поражения в международных матчах, тем более особой важности, — преступно.

Наш соперник изначально получил некоторое преимущество. Играет практически на своем поле, в Дюссельдорфе. Территориально расположен в западной части Германии, капиталистической, но земля-то немецкая, родина предков. Поддержка трибун обеспечена.

Прибыли динамовцы не в лучшем расположении духа. Лазарет не пустовал. Если бы не финал, не вышли бы на поле Габелия и Сулаквелидзе. Уже в Германии резко поднялась температура у капитана, Александра Чивадзе. Доктор Телия не отходил от него, всю ночь дежурил, делал что мог. Мог, разумеется, не все. Капитан настоял, уломал, ребят на игру вывел и сыграл на своем уровне, высочайшем. А партнера его в центре обороны, Шота Хинчигашвили, эскулапы поднять на ноги не смогли, в состав его тренер не включил. Сам Нодар Ахалкаци прибыл с высокой температурой. Вида не подавал, держался мужественно, провел тренировку, по косточкам разобрал с ребятами один из последних матчей соперника, записанный на видео, дал установку и уверенно руководил игрой. О недомогании тренера узнали после игры.

Тайм первый — бенефис вратарей

Со свистком арбитра группа немецких оборонцев-разрушителей бросилась к ведущим нашим игрокам и на протяжении всей встречи неотступно, словно тени, за ними следовала по всей территории поля: Краузе за Кипиани, за Сулаквелидзе, Гуцаевым и Шенгелией, соответственно, Хоппе, Шиллинг и Брауэр. Динамовцы от неожиданности опешили. «Коллективно-персональная опека» (выражение Виктора Понедельника) на какое-то время выбила ребят из колеи, нарушила намеченный план. Чем немцы и пользовались.

Первые опасные моменты возникли у ворот Габелии. Ближе к середине тайма тбилисцы принялись методично опровергать задумку Ханса Майера. Прежде всего за счет индивидуального мастерства. Теперь стала накаляться обстановка у немецких ворот. И если счет до перерыва не был открыт, в этом заслуга обоих вратарей, сыгравших с блеском. Особенно тяжело пришлось ровеснику тренера, 38-летнему Хансу-Ульриху Грапентину. Он полностью подтвердил репутацию одного из лучших вратарей Европы. Высоченный (под два метра), уверенно играл в «рамке» и на выходах, безошибочно выбирал место, реакцию и прыгучесть демонстрировал, когда тбилисские мастера расстреливали его из убойных позиций.

Тайм второй — победный

Имея такого надежного стража, уверенно играли товарищи, смелее шли вперед защитники, и в середине второго тайма (начался, как и первый, с натиска немцев) подключившийся к атаке Хоппе неотразимо пробил под перекладину — 0:1. Тбилисцы тут же взяли игру под личный контроль. Ответный удар последовал через четыре минуты. Динамовские голы-красавцы, плод командных усилий, требуют соответствующего к себе внимания, то есть подробного описания. Чем я немедля и с большим удовольствием займусь.

67-я минута. Гол коллективный, в его создании участвовали все звенья. Вратарь отдал мяч защитнику. Что дальше? «Когда не знаешь, что делать, отдай Гаврилову», — советовал спартаковцам Бесков. Схожего принципа придерживались в «Динамо», отдавали Кипиани. Давид тут же включает личный компьютер (уникальный, такого ни у кого нет), в доли секунды просчитывает все возможные варианты и выдает оптимальный. Заметив предложившего себя Шенгелию, без промедления отпасовал товарищу. Обыграв опекуна, Рамаз двинулся к немецкой штрафной. С левого фланга туда торопились Дараселия с Тавадзе, с правого — Гуцаев. Кого предпочесть? Как же здорово, когда есть выбор. Шенгелия делает паузу и всем своим видом показывает — отдаю влево. Увидев, что поверили, резко развернул корпус вправо, положил мяч на блюдечко с голубой каемочкой и преподнес набравшему ход Гуцаеву. Аккуратно так, удобно, под ударную ногу. Володе оставалось попасть. Приложился знатно: мяч пулей влетел в нижний угол — 1:1.

87-я минута. Дараселия метрах в 10-15 от угла штрафной. Мяч, как послушная собачонка, пристроился у ног хозяина. Виталий обыгрывает защитника и нарушает границу штрафной. Туда же устремились товарищи, предлагая свои услуги. Опять выбор богат (разгул демократии в «Динамо»): слева готов принять передачу Шенгелия, справа — Гуцаев, в центре — Кипиани. Дараселия смело пошел на Курбювайта. Сделав ложный замах, показал — собираюсь отдать Кипиани. Сымитировал настолько убедительно, что защитник вновь поверил ему. А Виталий сделал паузу и сильно пробил в ближний угол, чем ввел в заблуждение и многоопытного Грапентина — 2:1.

Свобода выбора создает условия для свободы творчества во всех сферах человеческой деятельности. В футболе эту истину блестяще продемонстрировали великолепные грузинские мастера. Получив приз, они под аплодисменты зрителей покинули поле. Виктор Понедельник, торопившийся поздравить победителей, описал представшую перед ним картину: «В раздевалке царило бурное веселье. Дараселия, держа в руках чашу Кубка кубков, пританцовывал и пел. Кипиани что-то горячо объяснял молодому Какилашвили. Вратарь Габелия ходил из угла в угол. И лишь один Ахалкаци молчал и смотрел в одну точку... На нем лица не было. Он стоял с опущенными плечами, весь какой-то отрешенный, с темными кругами вокруг глаз...Сколько же переживаний выпало на его долю!»

Победа! Это было торжество грузинского футбола, ни на кого не похожего, самобытного, яркого, привлекательного, артистичного, в исполнении ансамбля мастеров высочайшего класса. Футбол для грузин — прежде всего игра, доставляющая огромное удовольствие. Они пропагандировали футбол атакующий, демонстрировали его прелесть, красоту, превосходство над футболом осторожным, крохоборским, главная цель которого — заполучить паршивое очко любыми средствами, цель их оправдает.

Динамовцы Тбилиси, верные традиции грузинских мастеров предыдущих поколений, в лучших матчах, домашних и выездных, в стране и за ее рубежами, играли красиво, эффектно и столь же эффективно, они популяризировали эту прекрасную, любимую народом игру, пропели Оду футболу. Спасибо тебе, «Динамо»!

Динамо Тб — Карл Цейсс — 2:1

Голы: Хоппе, 63 (0:1). Гуцаев, 67 (1:1). Дараселия, 87 (2:1).

«Динамо»: Габелия, Костава, Чивадзе (к), Хизанишвили, Тавадзе, Сулаквелидзе, Сванадзе (Какилашвили, 67), Дараселия, Гуцаев, Кипиани, Шенгелия.

«Карл Цейсс»: Грапентин, Шнупхазе, Брауэр, Шиллинг, Курбювайт (к), Хоппе (Оверманн, 89), Краузе, Линдеманн, Билау (Топфер, 74), Рааб, Фогель.

Судьи: Латтанци. Аньолин, Бергамо (все — Италия).

13 мая. Дюссельдорф. «Рейнштадион». 10 000 зрителей.

«ТУ-154» приземлился в тбилисском аэропорту в два часа ночи. Несмотря на позднее время, летное поле и окрестное пространство заполонило людское море. Мелькают флаги, транспаранты, ни на секунду не умолкает многотысячный хор, заглушая рев моторов громадной махины. Люди не переставая скандируют: «Ди-на-мо»! «Ди-на-мо»!» Появление на трапе футболистов сопровождается ревом толпы. Прямо с трапа национальные герои попадают в объятия болельщиков, их поднимают и несут к выходу.

На такой мажорной ноте прерываю «Летопись». Обстоятельства вынуждают — грядет чемпионат Европы. Протрублю сбор друзьям моим цифрам, поставлю их под ружье и в поход. Надеюсь, в июле на личной «машине времени» (иной не имею) вернусь на четыре десятилетия назад, в год 1981-й, и прокачу вас по еще не изведанным стежкам-дорожкам союзного первенства.