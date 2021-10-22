Во Владивостоке прошло награждение призеров Дальневосточной ЮФЛ

Во Владивостоке прошла церемония награждения победителей и призеров первого сезона Дальневосточной Юношеской футбольной лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Победителем первого сезона ЮФЛ ДВ стала команда «Краевой спортивной школы Олимпийского резерва» из Владивостока. Серебряные медали завоевали футболисты из «Благовещенска», бронзовыми призерами стала комсомольская СШОР № 2.

Также оргкомитет лиги определил лучших футболистов сезона. Ими стали вратарь «Благовещенска» Андрей Стрижаков, защитник КСШОР Артем Агрофенин, полузащитник СШОР № 2 Алексей Тан, а также нападающий КСШОР Данил Селищев.

Самым ценным игроком турнира был признан Рустам Гулиев из КСШОР. Лучшим бомбардиром с 12 голами стал Савелий Полухин из «Благовещенска».

Турнир проходил с 29 мая до 3 октября.