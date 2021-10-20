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РФС и Чеченская Республика заключили соглашение о развитии футбола

16:28
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Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, правительство Чеченской Республики и Региональная общественная организация «Федерация футбола Чеченской Республики» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает официальный сайт РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Сообщается, что данное соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214682

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