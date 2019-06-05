Валерий Газзаев: "В будущем Кубок РДНК может быть интересен ЦСКА, "Зениту", "Спартаку", "Локо" и "Динамо"

8 июня в Берлине состоится первый всегерманский Кубок русского дома по футболу. В столице Германии сыграют команды ветеранов, составленные из русскоговорящих футболистов. В турнире примут участие спортсмены из Берлина, Гамбурга, Ветцлара и Карлсруэ. Матчи пройдут на футбольном поле в Груневальде, на котором играет местный "Маккаби".

Идею проведения такого турнира поддержал обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев.

"Проведение Кубка РДНК по футболу – отличная идея! Тем более, на фоне чемпионата мира-2018, который блестяще прошел в России и стал самым лучшим турнира в истории футбола. Это подтвердили президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный директор департамента по проведению ЧМ-2018 Коллин Смит. Думаю, вы можете сделать Кубок РДНК традиционным", – отметил Газзаев в интервью порталу DG-Berlin.

Газзаев встретился в Берлине с директором Русского дома Павлом Извольским. В прошлом году Русский дом организовал в рамках мероприятий в преддверии ЧМ-2018 товарищеские матчи для юношей московского "Динамо" 2002 и 2003 годов рождения со сверстниками из Германии.

А в начале мая этого года в Берлине состоялся товарищеский матч между парламентариями России и Германии. Главным тренером команды российских депутатов выступил Газзаев.

"Думаю, что детским спортивным школам таких клубов, как ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и "Динамо" будет интересно принять участие в подобном турнире. В Русском доме в Берлине прекрасные условия для проведения мероприятий такого масштаба. В Берлине отличные футбольные поля. Такой турнир может стать весьма привлекательным для многих российских команд", – добавил Газзаев.