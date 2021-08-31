Владелец ФК «Красава» Евгений Савин прокомментировал нецензурный жест тренера Дмитрия Савина, который он показал в сторис в Instagram.

Фотографию специалист выложил с подписью: «Всем хейтерам Алексея Радевича».

«Это определенные эмоции. Если говорить глобально, то это неправильно, но, наверное, я в этом виноват. Все, что касается моего клуба — я беру вину на себя. Ребят и тренера не стоит трогать. Это неправильные эмоции, но я беру вину на себя», — сказал Савин «СЭ».

Радевич является главным тренером «Красавы». Фотографию Яшин опубликовал после того, как комада одержала вторую победу в ФНЛ-2, обыграв «Звезду» (2:0). В прошлом туре клуб разгромил «Зенит"-2 со счетом 6:0.