Савин — о выходке тренера ФК «Красава»: «Это неправильные эмоции, но я беру вину на себя»
Владелец ФК «Красава» Евгений Савин прокомментировал нецензурный жест тренера Дмитрия Савина, который он показал в сторис в Instagram.
Фотографию специалист выложил с подписью: «Всем хейтерам Алексея Радевича».
«Это определенные эмоции. Если говорить глобально, то это неправильно, но, наверное, я в этом виноват. Все, что касается моего клуба — я беру вину на себя. Ребят и тренера не стоит трогать. Это неправильные эмоции, но я беру вину на себя», — сказал Савин «СЭ».
Радевич является главным тренером «Красавы». Фотографию Яшин опубликовал после того, как комада одержала вторую победу в ФНЛ-2, обыграв «Звезду» (2:0). В прошлом туре клуб разгромил «Зенит"-2 со счетом 6:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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