УЕФА снова подтвердил: для завершения чемпионатов нет дедлайна. Откуда взялась информация о 2 и 3 августа?

Сегодня в ответ на повторный запрос «СЭ» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг заявления, что 2 и 3 августа — крайний срок для завершения чемпионатов и кубков сезона-2019/20.

— В официальной корреспонденции УЕФА нет упоминания никаких дедлайнов, — говорится в письме, отправленном в адрес нашего издания.

В последнее время в разных источниках, как зарубежных, так и российских, не раз упоминалось, что УЕФА якобы определил 2 или 3 августа в качестве крайнего срока для внутренних соревнований стран Европы — чемпионатов и кубков. (Александр Бобров)