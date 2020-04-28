УЕФА снова подтвердил: для завершения чемпионатов нет дедлайна. Откуда взялась информация о 2 и 3 августа?
19:01
Сегодня в ответ на повторный запрос «СЭ» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг заявления, что 2 и 3 августа — крайний срок для завершения чемпионатов и кубков сезона-2019/20.
— В официальной корреспонденции УЕФА нет упоминания никаких дедлайнов, — говорится в письме, отправленном в адрес нашего издания.
В последнее время в разных источниках, как зарубежных, так и российских, не раз упоминалось, что УЕФА якобы определил 2 или 3 августа в качестве крайнего срока для внутренних соревнований стран Европы — чемпионатов и кубков. (Александр Бобров)
Опрос
проголосовало: 4431Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020