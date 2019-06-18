УЕФА поздравил Капелло с днем рождения

УЕФА в официальном Твиттере поздравил с 73-летием бывшего тренера сборной России Фабио Капелло.

В качестве тренера Капелло 5 раз выиграл чемпионат Италии и четырежды Суперкубок этой страны, дважды - чемпионат Испании, по одному разу Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Возглавлял сборную России с 26 июля 2012 года по 14 июля 2015 года.

За время работы специалиста российская команда смогла пройти отбор на ЧМ-2014 и выступить на турнире, впервые с 2002 года. Однако в Бразилии российская сборная не смогла выйти из группы, а затем крайне неудачно начала отбор на ЧЕ-2016, из-за чего контракт со специалистом был расторгнут.