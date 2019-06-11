УЕФА обсуждает участие клубов Крыма в международных турнирах

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что клубы чемпионата Крыма могут принять участие в международных матчах, но окончательного решения УЕФА пока не принял. С 2015 года Крым имеет особый статус и проводит внутренний чемпионат.

- Обсуждался вопрос о допуске крымских клубов к международным матчам, но пока это больше в плоскости вероятности, - цитирует ТАСС Ветоху. - Я обеими руками за, потому что это будет новой вехой в развитии футбола. Для ребят, которые играют, чтобы как-то поддержать, ведь футболу они отдают лучшие годы жизни. Венцом для них было бы участие в Лиге Европы.

Насколько это реально, будем ждать, держать кулаки. Сроков пока нет.