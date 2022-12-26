IFFHS опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера года
Международная федерация истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из 15 претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2022 года.
В число кандидатов вошли Карло Анчелотти («Реал»), Лучано Спаллетти («Наполи»), Хосеп Гвадриола («Манчестер Сити»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Альберт Риера («Окленд Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Жозе Моуринью («Рома»), Абель Феррейра («Палмейрас»), Доривал Жуниор («Фламенго»), Луис Фелипе Сколари («Атлетику Паранаэнсе»), Уго Ибарра («Бока Хуниорс»), Оливер Гласнер («Айнтрахт»), Валид Реграги (сборная Марокко) и Брайан Шметцер («Сиэтл Саундерс»).
Имя победителя будет объявлено в январе 2023 года. В прошлом году обладателем награды стал Томас Тухель, который на тот момент возглавлял «Челси».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2