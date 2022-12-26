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Сегодня, 08:20

Газзаев — о лучших игроках в истории футбола: «Первый — Пеле. Второй — Месси. Третий — Марадона»

Валерий Газзаев назвал Пеле лучшим игроком в истории футбола
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Пеле.
Фото Global Look Press

Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», назвал пятерку лучших игроков в истории мирового футбола.

— Вы на поле видели и Пеле, и Марадону. Кто для вас лучший игрок в истории футбола?

— Пеле. Настоящий король футбола! Еще и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета. Игрок действительно выдающийся, вообще без слабых мест. На второе место ставлю Месси.

— А Марадона?

— На третьем. Четвертый — Роналдо. Пятый — Криштиану.

— Объясните, в чем Месси сильнее Марадоны?

— У Лео и титулов больше, и достижений. Не только командных, но и личных. А в спорте все определяет результат.

Валерий Газзаев. Валерий Газзаев: «Пеле — король футбола. На втором месте — Месси. На третьем — Марадона»

Пеле
Чемпионат мира по футболу
Валерий Газзаев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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