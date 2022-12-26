Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», назвал пятерку лучших игроков в истории мирового футбола.

— Вы на поле видели и Пеле, и Марадону. Кто для вас лучший игрок в истории футбола?

— Пеле. Настоящий король футбола! Еще и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета. Игрок действительно выдающийся, вообще без слабых мест. На второе место ставлю Месси.

— А Марадона?

— На третьем. Четвертый — Роналдо. Пятый — Криштиану.

— Объясните, в чем Месси сильнее Марадоны?

— У Лео и титулов больше, и достижений. Не только командных, но и личных. А в спорте все определяет результат.