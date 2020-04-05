Гимнаст сборной России показал трюки с мячом. Такое вряд ли повторят даже Неймар и Ибрагимович

Серебряный призер Олимпиады-2016, 3-кратный чемпион мира по гимнастике Никита Нагорный продемонстрировал технику работы с футбольным мячом, которой могут позавидовать Златан Ибрагимович и Неймар.

Нагорный выложил в свой Instagram видео, на котором он сначала чеканит, а затем в прыжке ловит мяч ступнями и не отпускает его, делая сальто. Правда, мяч у Нагорного — не настоящий, а мягкая игрушка.

— Радуюсь, потому что с первого раза сделал, — объяснил свою бурную реакцию гимнаст в тексте публикации.