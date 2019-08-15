ФИФА пожизненно отстранила бывшего члена исполкома КОНМЕБОЛ за взяточничество

Международная федерация футбола наложила пожизненный запрет на любую футбольную деятельность на бывшего казначея и члена исполнительного комитета Южноамериканской конфедерации футбола Ромера Осуну, сообщает Reuters.

Расследование выяснило, что он был причастен к взяточничеству в период с 2012 по 2015 год. За финансовое вознаграждение Осуна заключал маркетинговые права на турниры под эгидой КОНМЕБОЛ с определенными компаниями.

За свои нарушения Осуна также оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.