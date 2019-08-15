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ФИФА пожизненно отстранила бывшего члена исполкома КОНМЕБОЛ за взяточничество

15 августа 2019, 19:31

Международная федерация футбола наложила пожизненный запрет на любую футбольную деятельность на бывшего казначея и члена исполнительного комитета Южноамериканской конфедерации футбола Ромера Осуну, сообщает Reuters.

Расследование выяснило, что он был причастен к взяточничеству в период с 2012 по 2015 год. За финансовое вознаграждение Осуна заключал маркетинговые права на турниры под эгидой КОНМЕБОЛ с определенными компаниями.

За свои нарушения Осуна также оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.

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