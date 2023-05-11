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Сегодня, 21:30

Буффон — о лучших вратарях: «Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ювентуса», выступающий в составе «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей в современном футболе.

«Мои любимые — это Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Тибо Куртуа играет за «Реал» с 2018 года. С командой он выиграл дважды чемпионат Испании и Суперкубок, по одному разу Кубок страны, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Майк Меньян сейчас играет за «Милан», ранее был в «Лилле» и «ПСЖ». На его счету один титул чемпиона Франции и отна победа в чемпионате Италии.

Джанлуиджи Доннарумма является вратарем «ПСЖ», также играл за «Милан». Он выиграл Суперкубок Италии, чемпионат Франции и Суперкубок.

Ян Облак с 2014 года играл за «Атлетико». В составе команды он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Доннарумма
Тибо Куртуа
Ян Облак
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В РФС рассказали, что команды из ДНР и ЛНР приняли участие в фестивале массового футбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Гленн Бейл

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