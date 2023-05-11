Буффон — о лучших вратарях: «Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак»

Бывший вратарь «Ювентуса», выступающий в составе «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей в современном футболе.

«Мои любимые — это Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Тибо Куртуа играет за «Реал» с 2018 года. С командой он выиграл дважды чемпионат Испании и Суперкубок, по одному разу Кубок страны, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Майк Меньян сейчас играет за «Милан», ранее был в «Лилле» и «ПСЖ». На его счету один титул чемпиона Франции и отна победа в чемпионате Италии.

Джанлуиджи Доннарумма является вратарем «ПСЖ», также играл за «Милан». Он выиграл Суперкубок Италии, чемпионат Франции и Суперкубок.

Ян Облак с 2014 года играл за «Атлетико». В составе команды он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.