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Сегодня, 16:12

В РФС рассказали, что команды из ДНР и ЛНР приняли участие в фестивале массового футбола

Алина Савинова
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Руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина рассказала, что команды из ДНР и ЛНР приняли участие в фестивале массового футбола в Москве.

«В фестивале приняли участие 64 команды из 27 регионов. Самым представительным регионом стала Москва — 16 команд. Было шесть команд из Санкт-Петербурга, по пять — из Кабардино-Балкарии и Дагестана, из Ростова-на-Дону три команды, одна из Крыма. Также в данном турнире участвовали две команды из ДНР и одна из ЛНР», — приводит ТАСС слова Посирениной.

Руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС отметила, что этот фестиваль проводился впервые. По ее словам, Российский футбольный союз на сегодняшний день подписал 139 соглашений о партнерском сотрудничестве с любительскими лигами различных регионов страны.

Источник: https://tass.ru/sport/17713419
Футбол
РФС
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1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Урал – Оренбург
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Химки – Спартак
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13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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