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Анри — о разнице поколений: «Я вырос в эпоху «заткнись и играй». Молодые футболисты меня перевоспитывают»

Анри высказался о разнице поколений в футболе
13:49
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал, хочет ли стать топ-тренером.

«Определенно, — приводит слова Анри GQ. — Я бы с удовольствием добился этого, но нужно быть готовым. Иногда нужны правильные инструменты, правильная команда, которая понимает, кто ты такой. Также меняются времена».

По словам нападающего, ему нужно познакомиться с новым поколением.

«Я вырос в эпоху «заткнись и играй». Там, где нельзя бросить вызов тренеру. Сейчас нужно понять их код. Да, меня воспитывали определенным образом, но молодые футболисты меня перевоспитывают», — сказал он.

Анри является чемпионом Европы и мира в составе сборной Франции.

Дополнительная информация:

https://www.gq.com/story/thierry-henry-interview

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Карен Саркисян все материалы автора
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