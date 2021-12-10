Анри — о разнице поколений: «Я вырос в эпоху «заткнись и играй». Молодые футболисты меня перевоспитывают»
Анри высказался о разнице поколений в футболе
13:49
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал, хочет ли стать топ-тренером.
«Определенно, — приводит слова Анри GQ. — Я бы с удовольствием добился этого, но нужно быть готовым. Иногда нужны правильные инструменты, правильная команда, которая понимает, кто ты такой. Также меняются времена».
По словам нападающего, ему нужно познакомиться с новым поколением.
«Я вырос в эпоху «заткнись и играй». Там, где нельзя бросить вызов тренеру. Сейчас нужно понять их код. Да, меня воспитывали определенным образом, но молодые футболисты меня перевоспитывают», — сказал он.
Анри является чемпионом Европы и мира в составе сборной Франции.
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