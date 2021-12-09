Легенды сборной России посетили трубный завод в Первоуральске и общеобразовательную школу
17:48
Легендарные футболисты сборной России посетили завод в Первоуральске и общеобразовательную школу, сообщается на официальном сайте РФС.
Гостями завода стали Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Александр Филимонов и Руслан Пименов. Они также посетили школу, где провели мастер-класс для учеников.
Встреча была организована в рамках акции РФС по популяризации футбола в регионах.
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