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Легенды сборной России посетили трубный завод в Первоуральске и общеобразовательную школу

17:48

Легендарные футболисты сборной России посетили завод в Первоуральске и общеобразовательную школу, сообщается на официальном сайте РФС.

Гостями завода стали Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Александр Филимонов и Руслан Пименов. Они также посетили школу, где провели мастер-класс для учеников.

Встреча была организована в рамках акции РФС по популяризации футбола в регионах.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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