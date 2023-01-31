Ди Мария: «Ван Гал сказал, что я один из немногих, кто критиковал его, но на самом деле таких было несколько»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария раскритиковал тренера Луи ван Гала, с которым они работали в «Манчестер Юнайтед».

«Ван Гал сказал, что я один из немногих, кто критиковал его, но на самом деле таких было несколько. Помню, Рибери в «Баварии» при ван Гале почти год сидел на скамейке. Когда ван Гал ушел, Рибери вошел в тройку лучших игроков мира и был близок к «Золотому мячу». Думаю, это уже говорит обо всем», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее полузащитник называл ван Гала худшим тренером в своей карьере.

Ди Мария с лета 2022 года выступает за «Ювентус». Срок действующего контракта 34-летнего аргентинца рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 футболист провел за «Ювентус» 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.