Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» работу судьи Шимона Марчиняка в Стамбуле

— Марчиняк в Стамбуле отсудил безобразно? — вопрос Хусаинову.

— Да, по-другому не скажешь. Столько ошибок... Смотрю на его работу и понимаю — случайный человек в судейском корпусе!

— Он же входит в элитную группу рефери УЕФА, попал в список претендентов на судейство матчей ЧМ-2022.

— Ну и что? Многие из них «элитные» исключительно по названию. А по качеству работы — ноунеймы. Не соответствуют элементарным требованиям, которые предъявляют правила игры!

— Причина?

— Низкий уровень судейского образования. Если в России благодаря ЧМ-2018 внезапно появились Заслуженные мастера спорта, это не значит, что ребята стали в два раза лучше играть в футбол. Беккенбауэр никогда не был «заслуженным» — зато на поле ему равных не найти. В свое время я регулярно ездил за границу на судейские семинары. Так что вы думаете? Когда после сдачи нормативов кто-нибудь предлагал мячик погонять, почти все элитные арбитры отмахивались: «Да ну...».

— Береглись?

— Не в этом дело. Просто среди них очень много тех, кто к футболу имеет опосредованное отношение. Один — банкир, другой — ювелир, третий — стоматолог. А матч в Стамбуле наглядно показал: нужно разбираться не только в правилах, но и в самой игре. Что возможно, когда есть опыт и понимание игровых моментов. На практике, а не по видеонарезке.

— Вы об удалении Семенова?

— В том числе. Здесь все началось с Тосуна, который первым нарушил правила — дернул Семенова за майку. Но Марчиняк этого не разглядел, потому что отстал от эпизода.

? Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.



? #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/680FslbOdr — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020

— Семенов даже желтой не заслуживал?

— Да, надо было назначить штрафной в сторону турецких ворот — за фол в атаке. Дальше вообще элементарная ситуация, причем все прекрасно видно. Жирков с тем же Тосуном борется за верховой мяч, плечом толкает в грудь. Это нарушение! Турок валится на спину. Если бы получил серьезную травму, я бы не удивился. Слава богу, обошлось, поднялся, продолжил матч. Но судья — ноль внимания.

— Следовало Жиркову карточку показать?

— Нет, со стороны Юры не было грубости, агрессии. Но все равно сфолил. Значит, нужно свистнуть, остановить матч. А Марчиняк вообще не отреагировал. Вывод? Не разбирается! Даже в простейших игровых ситуациях. Ну а пенальти в наши ворота — апофеоз.

— Кузяев уверяет, что играл в мяч.

— Да мы и сами это видели на повторах. Сыграл чисто, никакого фола.

— Куда же Марчиняк смотрел?

— Он опять занял неправильную позицию на поле. А помощник на линии почему-то не подсказал. К нему тоже большие вопросы.

— Вы уверены, что это не сплав?

— Сто процентов! Назвать ошибки польской бригады преднамеренными не могу. Просто низкий уровень квалификации. Вот чех Крондл в 1997-м в отборочном матче Болгария — Россия нас действительно сплавил. Внаглую! Когда видеозапись показал знаменитому итальянскому арбитру Паоло Казарину, тот ахнул: «Пять пенальти не назначил! С ума сойти!» А сам Крондл потом уже как инспектор приезжал в Грузию, хвастался: «Я русских прибил!»

— В Сербии вновь судит польская бригада — теперь во главе с Даниэлем Стефаньски. Тревожно?

— Отвечу так: надо быть готовым ко всему. Впрочем, гораздо больше меня тревожит то, что наша сборная не побеждает уже пять матчей. А встреча в Белграде — решающая. Если не победим, не только в Лигу А не попадем, но и вывалимся из второй корзины жеребьевки ЧМ-2022.

— Дзюбы не хватает?

— Смеетесь? Он же в последних играх как выжатый лимон. Я вообще никогда Дзюбу не переоценивал. Да, парень удачно провел чемпионат мира, но уровень мастерства-то не вырос. А сейчас минусы Артема стали еще заметнее, потому что нагрузка увеличилась. К сожалению, в нашей сборной нет исполнителя, который мог бы в одиночку решить судьбу матча. При всем уважении к Юре Жиркову, если у 37-летнего никто из молодых не в силах выиграть конкуренцию, значит, с нашим футболом, мягко говоря, не все в порядке. Но в Белграде три очка нужно вырывать на зубах. Надеюсь, получится как у Жванецкого: в драке не выручат — в войне победят.