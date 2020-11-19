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Бикфалви отправил Россию в третью корзину, Италия и Бельгия в «Финале четырех»

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 02:10
18 ноября. Хеверли. Бельгия — Дания — 4:2. 88-я минута. Кевин де Брейне (справа) забил четвертый гол. Фото Reuters
18 ноября. Хеверли. Бельгия — Дания — 4:2. 88-я минута. Кевин де Брейне (справа) забил четвертый гол. Фото Reuters
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Обзор матчей Лиги наций, состоявшихся в среду

Дивизион А

Манчини замахнулся на рекорд Липпи. Голландия показала характер

Группа 1. Босния — Италия — 0:2 (Беллотти, 22. Берарди, 68).
Польша — Голландия — 1:2 (Южвяк, 6 — Депай, 77, с пенальти. Вайналдум, 84).

Боснийцы, отправляющиеся в дивизион В, не стали проблемой для безупречной в этом турнире Италии. «Скуадра адзурра» прошла в «Финал четырех» с такой же легкостью, как Инсинье и Беллотти организовали первый гол. Под началом Роберто Манчини итальянцы не проигрывают 22 матча подряд, и экс-наставнику «Зенита» осталось еще три встречи до повторения рекорда Марчело Липпи.

В параллельном матче поляки повели после соло Южвяка, который начал свой рейд к воротам с центра поля. Потом Плахета пробил в штангу, и эти моменты прекрасно иллюстрировали проблемы Голландии в обороне. Основная пара центральных защитников де Лигт — ван Дейк на больничном, выбыл из строя Аке. Правда, в атаке у оранжевых проблем не наблюдается, и, перехватив инициативу во втором тайме, они добились волевой победы. Героем ноябрьского отрезка стал Вайналдум, у которого три гола в двух играх.

И

В

Н

П

М

О

1. Италия

6

3

3

0

7-2

12

2. Голландия

6

3

2

1

7-4

11

3. Польша

6

2

1

3

6-6

7

4. Босния

6

0

2

4

3-11

2

Англичане повторили достижение позапрошлого века

Группа 2. Бельгия — Дания — 4:2 (Тилеманс, 3. Лукаку, 56, 70. Де Брейне, 88 — Винн, 18. Шадли, 87, в свои ворота).
Англия — Исландия — 4:0 (Райс, 20. Маунт, 24. Фоуден, 80, 84).

Соперники сборной России на Евро-2020 вели спор за выход в «Финал четырех». «Красных дьяволов» устраивала ничья, но они сразу взяли быка за рога. Тилеманс, забивший в прошлом туре англичанам, фирменным дальним ударом огорчил и своего одноклубника по «Лестеру» Шмайхеля.

Терять датчанам было нечего, и они даже сравняли счет, однако удержать Лукаку гостям не удалось.

Оформивший дубль Ромелу — лучший снайпер дивизиона, а Бельгия ожидаемо поборется за главный трофей Лиги наций. Там Куртуа вряд ли будет допускать ошибки, как в этой игре, когда голкипер пропустил мяч под ногой после паса Шадли к своим воротам. Хозяева мгновенно ответили на собственный конфуз голом Де Брейне.

Англия в не имевшем турнирного значения матче спокойно разобралась с Исландией, которая в двух розыгрышах Лиги наций не набрала ни одного очка и попрощалась с главным тренером Эриком Хамреном. Все стало ясно в тот момент, когда британцы забили два мяча за четыре минуты, причем отличились знакомые с детских лет воспитанники «Челси» Райс и Маунт.

Ну а голы Фоудена примечательны тем, что на «Уэмбли» в одной игре ворота поразили три футболиста, чей возраст не превышает 21 год. Прошлый раз в истории «Трех львов» подобное случалось в 1883 году! Сам же хавбек «Манчестер Сити» стал самым юным игроком, который сделал дубль за сборную на главном стадионе Англии (20 лет и 174 дня).

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

5

0

1

16-6

15

2. Дания

6

3

1

2

8-7

10

3. Англия

6

3

1

2

7-4

10

4. Исландия

6

0

0

6

3-17

0

Дивизион В

Минздрав против сборной

Группа 1. Австрия — Норвегия — 1:1 (Грбич, 90+4 — Захид, 61).
Северная Ирландия — Румыния — 1:1 (Бикфалви, 81 — Бойс, 56).

Единственный случай коронавируса лишил сборную Норвегии возможности выйти в дивизион А, хотя правильнее говорить, что виновниками неспортивной развязки в этой группе стал минздрав скандинавской страны. Всю команду отправили на карантин еще перед предыдущим матчем с Румынией, после чего УЕФА присудил норвежцам поражение. А так как открытое письмо футболистов тоже оставили без внимания, на игру к прямому конкуренту Австрии отправилась частично молодежная сборная. После гола одного из самых опытных ее игроков — 26-летнего Захида — гости могли переломить ситуацию в группе, но одного мяча после домашних 1:2 было мало, а в добавленное арбитром время хозяева отыгрались.

Австрийцы — в дивизионе А. Ну а гол хавбека «Урала» Бикфалви, который в параллельном матче принес ничью Румынии, отправил Россию в третью корзину перед жеребьевкой отборочного цикла ЧМ-2022.

И

В

Н

П

М

О

1. Австрия

6

4

1

1

9-6

13

2. Норвегия

6

3

1

2

12-7

10

3. Румыния

6

2

2

2

8-9

8

4. Сев.Ирландия

6

0

2

4

4-11

2

Группа 2. Израиль — Шотландия — 1:0 (Соломон, 44).
Чехия — Словакия — 2:0 (Соучек, 17. Ондрашек, 55).

Шотландцы бурно праздновали выход на Евро-2020, и, похоже, у них не осталось эмоций на Лигу наций. Хотя, даже после поражения от словаков все было в руках британцев. Требовалось обыграть Израиль, однако соперник в первом тайме провел отличную контратаку, и нападающий «Шахтера» Соломон умчался от защитников так же, как в памятном матче Лиги чемпионов с «Реалом». В итоге на высший уровень перешла выигравшая у соседей Чехия, которая, кстати, проиграла Шотландии оба матча (0:1, 1:2).

И

В

Н

П

М

О

1. Чехия

6

4

0

2

9-5

12

2. Шотландия

6

3

1

2

5-4

10

3. Израиль

6

2

2

2

7-7

8

4. Словакия

6

1

1

4

5-10

4

Группа 3. Венгрия — Турция — 2:0 (Шигер, 57. Варга, 90+5).
Сербия — Россия — 5:0. Обзор матча здесь.

Венгры провели идеальный отрезок. Сначала вышли на Евро, а теперь добились повышения в классе. И заодно помогли сербам, отправив Турцию в дивизион С.

И

В

Н

П

М

О

1. Венгрия

6

3

2

1

7-4

11

2. Россия

6

2

2

2

9-12

8

3. Сербия

6

1

3

2

9-7

6

4. Турция

6

1

3

2

6-8

6

Группа 4. Уэльс — Финляндия — 3:1 (Уилсон, 29. Джеймс, 46. Мур, 84 — Пукки, 63). Ирландия — Болгария — 0:0.

Финны, которым нужно было побеждать в Кардиффе, уже на 12-й минуте остались в меньшинстве после удаления Уронена. Защитник свалил на газон убегавшего к воротам Уилсона, которого в итоге не сдержали и другие игроки гостей. Когда полузащитник открывал счет, в роли ассистента выступил Бэйл. А гол Джеймса в самом начале второго тайма фактически предопределил исход игры. И пусть лидер финнов Пукки не ушел с поля без гола, принципиально это ничего не изменило. Уэльс вышел в элитное общество, а неудачником группы стала Болгария.

И

В

Н

П

М

О

1. Уэльс

6

5

1

0

7-1

16

2. Финляндия

6

4

0

2

7-5

12

3. Ирландия

6

0

3

3

1-4

3

4. Болгария

6

0

2

4

2-7

2

Дивизион С

Прорыв Армении и осечка Белоруссии

Группа 2. Армения — Северная Македония — 1:0 (Амбарцумян, 55).
Грузия — Эстония — 0:0.

Несколько дней назад македонцы пробились в финальный турнир Евро-2020, однако второго успеха добиться не удалось. В дивизион В поднялась возглавляемая Хоакином Капарросом сборная Армении.

И

В

Н

П

М

О

1. Армения

6

3

2

1

9-6

11

2. Сев.Македония

6

2

3

1

9-8

9

3. Грузия

6

1

4

1

6-6

7

4. Эстония

6

0

3

3

5-9

3

Группа 3. Греция — Словения — 0:0.
Косово — Молдавия — 1:0 (Кастрати, 31).

Повышения в классе добилась Словения, удержавшая устраивающую ее ничью в гостях у главного конкурента.

И

В

Н

П

М

О

1. Словения

6

4

2

0

8-1

14

2. Греция

6

3

3

0

6-1

12

3. Косово

6

1

2

3

4-6

5

4. Молдавия

6

0

1

5

1-11

1

Группа 4. Казахстан — Литва — 1:2 (Аймбетов, 38 — Воробьев, 40. Новиковас, 90+4). Албания — Белоруссия — 3:2 (Чикалеши, 20, 27, с пенальти. Манай, 44 — Скавыш, 35. Эбонг, 80).

Белорусы в последнем туре уступили Албании лидерство и путевку во второй по статусу дивизион.

И

В

Н

П

М

О

1. Албания

6

3

2

1

8-4

11

2. Белоруссия

6

3

1

2

10-8

10

3. Литва

6

2

2

2

5-7

8

4. Казахстан

6

1

1

4

5-9

4

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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