Бикфалви отправил Россию в третью корзину, Италия и Бельгия в «Финале четырех»
Дивизион А
Манчини замахнулся на рекорд Липпи. Голландия показала характер
Группа 1. Босния — Италия — 0:2 (Беллотти, 22. Берарди, 68).
Польша — Голландия — 1:2 (Южвяк, 6 — Депай, 77, с пенальти. Вайналдум, 84).
Боснийцы, отправляющиеся в дивизион В, не стали проблемой для безупречной в этом турнире Италии. «Скуадра адзурра» прошла в «Финал четырех» с такой же легкостью, как Инсинье и Беллотти организовали первый гол. Под началом Роберто Манчини итальянцы не проигрывают 22 матча подряд, и экс-наставнику «Зенита» осталось еще три встречи до повторения рекорда Марчело Липпи.
?? Italy in control as Belotti and Berardi net for Azzurri ?#NationsLeague pic.twitter.com/nmCG5d76Nn— UEFA Nations League (@EURO2020) November 18, 2020
В параллельном матче поляки повели после соло Южвяка, который начал свой рейд к воротам с центра поля. Потом Плахета пробил в штангу, и эти моменты прекрасно иллюстрировали проблемы Голландии в обороне. Основная пара центральных защитников де Лигт — ван Дейк на больничном, выбыл из строя Аке. Правда, в атаке у оранжевых проблем не наблюдается, и, перехватив инициативу во втором тайме, они добились волевой победы. Героем ноябрьского отрезка стал Вайналдум, у которого три гола в двух играх.
Wijnaldum heading ability is acc very underrated, he's scored loads headers for us despite his height pic.twitter.com/99oNK1fTnu— GDon ? (@lfcgdon) November 18, 2020
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Италия
|
6
|
3
|
3
|
0
|
7-2
|
12
|
2. Голландия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-4
|
11
|
3. Польша
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6-6
|
7
|
4. Босния
|
6
|
0
|
2
|
4
|
3-11
|
2
Англичане повторили достижение позапрошлого века
Группа 2. Бельгия — Дания — 4:2 (Тилеманс, 3. Лукаку, 56, 70. Де Брейне, 88 — Винн, 18. Шадли, 87, в свои ворота).
Англия — Исландия — 4:0 (Райс, 20. Маунт, 24. Фоуден, 80, 84).
Соперники сборной России на Евро-2020 вели спор за выход в «Финал четырех». «Красных дьяволов» устраивала ничья, но они сразу взяли быка за рога. Тилеманс, забивший в прошлом туре англичанам, фирменным дальним ударом огорчил и своего одноклубника по «Лестеру» Шмайхеля.
Терять датчанам было нечего, и они даже сравняли счет, однако удержать Лукаку гостям не удалось.
???— WhoScored.com (@WhoScored) November 18, 2020
?? With his second against Denmark, Romelu Lukaku has now scored more UEFA Nations League goals than any other player in League ?? pic.twitter.com/dTCD2dbKVX
Оформивший дубль Ромелу — лучший снайпер дивизиона, а Бельгия ожидаемо поборется за главный трофей Лиги наций. Там Куртуа вряд ли будет допускать ошибки, как в этой игре, когда голкипер пропустил мяч под ногой после паса Шадли к своим воротам. Хозяева мгновенно ответили на собственный конфуз голом Де Брейне.
?? GOAL Denmark! Thibaut Courtois mistake (Chadli OG) 87' (3-2) #BELDENpic.twitter.com/NX7CpySCGh— noobfcb (@noobfcb) November 18, 2020
Англия в не имевшем турнирного значения матче спокойно разобралась с Исландией, которая в двух розыгрышах Лиги наций не набрала ни одного очка и попрощалась с главным тренером Эриком Хамреном. Все стало ясно в тот момент, когда британцы забили два мяча за четыре минуты, причем отличились знакомые с детских лет воспитанники «Челси» Райс и Маунт.
Just a couple of kids with a dream!— ESPN FC (@ESPNFC) November 18, 2020
Best friends Mason Mount and Declan Rice both get on the scoresheet for England against Iceland ?? pic.twitter.com/NTBUfX1j3S
Ну а голы Фоудена примечательны тем, что на «Уэмбли» в одной игре ворота поразили три футболиста, чей возраст не превышает 21 год. Прошлый раз в истории «Трех львов» подобное случалось в 1883 году! Сам же хавбек «Манчестер Сити» стал самым юным игроком, который сделал дубль за сборную на главном стадионе Англии (20 лет и 174 дня).
??? A day to remember for Phil Foden! First England goals for Manchester City starlet???#NationsLeague pic.twitter.com/nZODfztVj9— UEFA Nations League (@EURO2020) November 18, 2020
|
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
16-6
|
15
|
2. Дания
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8-7
|
10
|
3. Англия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7-4
|
10
|
4. Исландия
|
6
|
0
|
0
|
6
|
3-17
|
0
Дивизион В
Минздрав против сборной
Группа 1. Австрия — Норвегия — 1:1 (Грбич, 90+4 — Захид, 61).
Северная Ирландия — Румыния — 1:1 (Бикфалви, 81 — Бойс, 56).
Единственный случай коронавируса лишил сборную Норвегии возможности выйти в дивизион А, хотя правильнее говорить, что виновниками неспортивной развязки в этой группе стал минздрав скандинавской страны. Всю команду отправили на карантин еще перед предыдущим матчем с Румынией, после чего УЕФА присудил норвежцам поражение. А так как открытое письмо футболистов тоже оставили без внимания, на игру к прямому конкуренту Австрии отправилась частично молодежная сборная. После гола одного из самых опытных ее игроков — 26-летнего Захида — гости могли переломить ситуацию в группе, но одного мяча после домашних 1:2 было мало, а в добавленное арбитром время хозяева отыгрались.
Австрийцы — в дивизионе А. Ну а гол хавбека «Урала» Бикфалви, который в параллельном матче принес ничью Румынии, отправил Россию в третью корзину перед жеребьевкой отборочного цикла ЧМ-2022.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Австрия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
9-6
|
13
|
2. Норвегия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12-7
|
10
|
3. Румыния
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8-9
|
8
|
4. Сев.Ирландия
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4-11
|
2
Группа 2. Израиль — Шотландия — 1:0 (Соломон, 44).
Чехия — Словакия — 2:0 (Соучек, 17. Ондрашек, 55).
Шотландцы бурно праздновали выход на Евро-2020, и, похоже, у них не осталось эмоций на Лигу наций. Хотя, даже после поражения от словаков все было в руках британцев. Требовалось обыграть Израиль, однако соперник в первом тайме провел отличную контратаку, и нападающий «Шахтера» Соломон умчался от защитников так же, как в памятном матче Лиги чемпионов с «Реалом». В итоге на высший уровень перешла выигравшая у соседей Чехия, которая, кстати, проиграла Шотландии оба матча (0:1, 1:2).
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Чехия
|
6
|
4
|
0
|
2
|
9-5
|
12
|
2. Шотландия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
5-4
|
10
|
3. Израиль
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-7
|
8
|
4. Словакия
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-10
|
4
Группа 3. Венгрия — Турция — 2:0 (Шигер, 57. Варга, 90+5).
Сербия — Россия — 5:0. Обзор матча здесь.
Венгры провели идеальный отрезок. Сначала вышли на Евро, а теперь добились повышения в классе. И заодно помогли сербам, отправив Турцию в дивизион С.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Венгрия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-4
|
11
|
2. Россия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
9-12
|
8
|
3. Сербия
|
6
|
1
|
3
|
2
|
9-7
|
6
|
4. Турция
|
6
|
1
|
3
|
2
|
6-8
|
6
Группа 4. Уэльс — Финляндия — 3:1 (Уилсон, 29. Джеймс, 46. Мур, 84 — Пукки, 63). Ирландия — Болгария — 0:0.
Финны, которым нужно было побеждать в Кардиффе, уже на 12-й минуте остались в меньшинстве после удаления Уронена. Защитник свалил на газон убегавшего к воротам Уилсона, которого в итоге не сдержали и другие игроки гостей. Когда полузащитник открывал счет, в роли ассистента выступил Бэйл. А гол Джеймса в самом начале второго тайма фактически предопределил исход игры. И пусть лидер финнов Пукки не ушел с поля без гола, принципиально это ничего не изменило. Уэльс вышел в элитное общество, а неудачником группы стала Болгария.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Уэльс
|
6
|
5
|
1
|
0
|
7-1
|
16
|
2. Финляндия
|
6
|
4
|
0
|
2
|
7-5
|
12
|
3. Ирландия
|
6
|
0
|
3
|
3
|
1-4
|
3
|
4. Болгария
|
6
|
0
|
2
|
4
|
2-7
|
2
Дивизион С
Прорыв Армении и осечка Белоруссии
Группа 2. Армения — Северная Македония — 1:0 (Амбарцумян, 55).
Грузия — Эстония — 0:0.
Несколько дней назад македонцы пробились в финальный турнир Евро-2020, однако второго успеха добиться не удалось. В дивизион В поднялась возглавляемая Хоакином Капарросом сборная Армении.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Армения
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9-6
|
11
|
2. Сев.Македония
|
6
|
2
|
3
|
1
|
9-8
|
9
|
3. Грузия
|
6
|
1
|
4
|
1
|
6-6
|
7
|
4. Эстония
|
6
|
0
|
3
|
3
|
5-9
|
3
Группа 3. Греция — Словения — 0:0.
Косово — Молдавия — 1:0 (Кастрати, 31).
Повышения в классе добилась Словения, удержавшая устраивающую ее ничью в гостях у главного конкурента.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Словения
|
6
|
4
|
2
|
0
|
8-1
|
14
|
2. Греция
|
6
|
3
|
3
|
0
|
6-1
|
12
|
3. Косово
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4-6
|
5
|
4. Молдавия
|
6
|
0
|
1
|
5
|
1-11
|
1
Группа 4. Казахстан — Литва — 1:2 (Аймбетов, 38 — Воробьев, 40. Новиковас, 90+4). Албания — Белоруссия — 3:2 (Чикалеши, 20, 27, с пенальти. Манай, 44 — Скавыш, 35. Эбонг, 80).
Белорусы в последнем туре уступили Албании лидерство и путевку во второй по статусу дивизион.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Албания
|
6
|
3
|
2
|
1
|
8-4
|
11
|
2. Белоруссия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-8
|
10
|
3. Литва
|
6
|
2
|
2
|
2
|
5-7
|
8
|
4. Казахстан
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-9
|
4
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