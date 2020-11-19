Бикфалви отправил Россию в третью корзину, Италия и Бельгия в «Финале четырех»

Обзор матчей Лиги наций, состоявшихся в среду

Дивизион А

Манчини замахнулся на рекорд Липпи. Голландия показала характер

Группа 1. Босния — Италия — 0:2 (Беллотти, 22. Берарди, 68).

Польша — Голландия — 1:2 (Южвяк, 6 — Депай, 77, с пенальти. Вайналдум, 84).

Боснийцы, отправляющиеся в дивизион В, не стали проблемой для безупречной в этом турнире Италии. «Скуадра адзурра» прошла в «Финал четырех» с такой же легкостью, как Инсинье и Беллотти организовали первый гол. Под началом Роберто Манчини итальянцы не проигрывают 22 матча подряд, и экс-наставнику «Зенита» осталось еще три встречи до повторения рекорда Марчело Липпи.

?? Italy in control as Belotti and Berardi net for Azzurri ?#NationsLeague pic.twitter.com/nmCG5d76Nn — UEFA Nations League (@EURO2020) November 18, 2020

В параллельном матче поляки повели после соло Южвяка, который начал свой рейд к воротам с центра поля. Потом Плахета пробил в штангу, и эти моменты прекрасно иллюстрировали проблемы Голландии в обороне. Основная пара центральных защитников де Лигт — ван Дейк на больничном, выбыл из строя Аке. Правда, в атаке у оранжевых проблем не наблюдается, и, перехватив инициативу во втором тайме, они добились волевой победы. Героем ноябрьского отрезка стал Вайналдум, у которого три гола в двух играх.

Wijnaldum heading ability is acc very underrated, he's scored loads headers for us despite his height pic.twitter.com/99oNK1fTnu — GDon ? (@lfcgdon) November 18, 2020

И В Н П М О 1. Италия 6 3 3 0 7-2 12 2. Голландия 6 3 2 1 7-4 11 3. Польша 6 2 1 3 6-6 7 4. Босния 6 0 2 4 3-11 2

Англичане повторили достижение позапрошлого века

Группа 2. Бельгия — Дания — 4:2 (Тилеманс, 3. Лукаку, 56, 70. Де Брейне, 88 — Винн, 18. Шадли, 87, в свои ворота).

Англия — Исландия — 4:0 (Райс, 20. Маунт, 24. Фоуден, 80, 84).

Соперники сборной России на Евро-2020 вели спор за выход в «Финал четырех». «Красных дьяволов» устраивала ничья, но они сразу взяли быка за рога. Тилеманс, забивший в прошлом туре англичанам, фирменным дальним ударом огорчил и своего одноклубника по «Лестеру» Шмайхеля.

Терять датчанам было нечего, и они даже сравняли счет, однако удержать Лукаку гостям не удалось.

???



?? With his second against Denmark, Romelu Lukaku has now scored more UEFA Nations League goals than any other player in League ?? pic.twitter.com/dTCD2dbKVX — WhoScored.com (@WhoScored) November 18, 2020

Оформивший дубль Ромелу — лучший снайпер дивизиона, а Бельгия ожидаемо поборется за главный трофей Лиги наций. Там Куртуа вряд ли будет допускать ошибки, как в этой игре, когда голкипер пропустил мяч под ногой после паса Шадли к своим воротам. Хозяева мгновенно ответили на собственный конфуз голом Де Брейне.

Англия в не имевшем турнирного значения матче спокойно разобралась с Исландией, которая в двух розыгрышах Лиги наций не набрала ни одного очка и попрощалась с главным тренером Эриком Хамреном. Все стало ясно в тот момент, когда британцы забили два мяча за четыре минуты, причем отличились знакомые с детских лет воспитанники «Челси» Райс и Маунт.

Just a couple of kids with a dream!



Best friends Mason Mount and Declan Rice both get on the scoresheet for England against Iceland ?? pic.twitter.com/NTBUfX1j3S — ESPN FC (@ESPNFC) November 18, 2020

Ну а голы Фоудена примечательны тем, что на «Уэмбли» в одной игре ворота поразили три футболиста, чей возраст не превышает 21 год. Прошлый раз в истории «Трех львов» подобное случалось в 1883 году! Сам же хавбек «Манчестер Сити» стал самым юным игроком, который сделал дубль за сборную на главном стадионе Англии (20 лет и 174 дня).

??? A day to remember for Phil Foden! First England goals for Manchester City starlet???#NationsLeague pic.twitter.com/nZODfztVj9 — UEFA Nations League (@EURO2020) November 18, 2020

И В Н П М О 1. Бельгия 6 5 0 1 16-6 15 2. Дания 6 3 1 2 8-7 10 3. Англия 6 3 1 2 7-4 10 4. Исландия 6 0 0 6 3-17 0

Дивизион В

Минздрав против сборной

Группа 1. Австрия — Норвегия — 1:1 (Грбич, 90+4 — Захид, 61).

Северная Ирландия — Румыния — 1:1 (Бикфалви, 81 — Бойс, 56).

Единственный случай коронавируса лишил сборную Норвегии возможности выйти в дивизион А, хотя правильнее говорить, что виновниками неспортивной развязки в этой группе стал минздрав скандинавской страны. Всю команду отправили на карантин еще перед предыдущим матчем с Румынией, после чего УЕФА присудил норвежцам поражение. А так как открытое письмо футболистов тоже оставили без внимания, на игру к прямому конкуренту Австрии отправилась частично молодежная сборная. После гола одного из самых опытных ее игроков — 26-летнего Захида — гости могли переломить ситуацию в группе, но одного мяча после домашних 1:2 было мало, а в добавленное арбитром время хозяева отыгрались.

Австрийцы — в дивизионе А. Ну а гол хавбека «Урала» Бикфалви, который в параллельном матче принес ничью Румынии, отправил Россию в третью корзину перед жеребьевкой отборочного цикла ЧМ-2022.

И В Н П М О 1. Австрия 6 4 1 1 9-6 13 2. Норвегия 6 3 1 2 12-7 10 3. Румыния 6 2 2 2 8-9 8 4. Сев.Ирландия 6 0 2 4 4-11 2

Группа 2. Израиль — Шотландия — 1:0 (Соломон, 44).

Чехия — Словакия — 2:0 (Соучек, 17. Ондрашек, 55).

Шотландцы бурно праздновали выход на Евро-2020, и, похоже, у них не осталось эмоций на Лигу наций. Хотя, даже после поражения от словаков все было в руках британцев. Требовалось обыграть Израиль, однако соперник в первом тайме провел отличную контратаку, и нападающий «Шахтера» Соломон умчался от защитников так же, как в памятном матче Лиги чемпионов с «Реалом». В итоге на высший уровень перешла выигравшая у соседей Чехия, которая, кстати, проиграла Шотландии оба матча (0:1, 1:2).

И В Н П М О 1. Чехия 6 4 0 2 9-5 12 2. Шотландия 6 3 1 2 5-4 10 3. Израиль 6 2 2 2 7-7 8 4. Словакия 6 1 1 4 5-10 4

Группа 3. Венгрия — Турция — 2:0 (Шигер, 57. Варга, 90+5).

Сербия — Россия — 5:0. Обзор матча здесь.

Венгры провели идеальный отрезок. Сначала вышли на Евро, а теперь добились повышения в классе. И заодно помогли сербам, отправив Турцию в дивизион С.

И В Н П М О 1. Венгрия 6 3 2 1 7-4 11 2. Россия 6 2 2 2 9-12 8 3. Сербия 6 1 3 2 9-7 6 4. Турция 6 1 3 2 6-8 6

Группа 4. Уэльс — Финляндия — 3:1 (Уилсон, 29. Джеймс, 46. Мур, 84 — Пукки, 63). Ирландия — Болгария — 0:0.

Финны, которым нужно было побеждать в Кардиффе, уже на 12-й минуте остались в меньшинстве после удаления Уронена. Защитник свалил на газон убегавшего к воротам Уилсона, которого в итоге не сдержали и другие игроки гостей. Когда полузащитник открывал счет, в роли ассистента выступил Бэйл. А гол Джеймса в самом начале второго тайма фактически предопределил исход игры. И пусть лидер финнов Пукки не ушел с поля без гола, принципиально это ничего не изменило. Уэльс вышел в элитное общество, а неудачником группы стала Болгария.

И В Н П М О 1. Уэльс 6 5 1 0 7-1 16 2. Финляндия 6 4 0 2 7-5 12 3. Ирландия 6 0 3 3 1-4 3 4. Болгария 6 0 2 4 2-7 2

Дивизион С

Прорыв Армении и осечка Белоруссии

Группа 2. Армения — Северная Македония — 1:0 (Амбарцумян, 55).

Грузия — Эстония — 0:0.

Несколько дней назад македонцы пробились в финальный турнир Евро-2020, однако второго успеха добиться не удалось. В дивизион В поднялась возглавляемая Хоакином Капарросом сборная Армении.

И В Н П М О 1. Армения 6 3 2 1 9-6 11 2. Сев.Македония 6 2 3 1 9-8 9 3. Грузия 6 1 4 1 6-6 7 4. Эстония 6 0 3 3 5-9 3

Группа 3. Греция — Словения — 0:0.

Косово — Молдавия — 1:0 (Кастрати, 31).

Повышения в классе добилась Словения, удержавшая устраивающую ее ничью в гостях у главного конкурента.

И В Н П М О 1. Словения 6 4 2 0 8-1 14 2. Греция 6 3 3 0 6-1 12 3. Косово 6 1 2 3 4-6 5 4. Молдавия 6 0 1 5 1-11 1

Группа 4. Казахстан — Литва — 1:2 (Аймбетов, 38 — Воробьев, 40. Новиковас, 90+4). Албания — Белоруссия — 3:2 (Чикалеши, 20, 27, с пенальти. Манай, 44 — Скавыш, 35. Эбонг, 80).

Белорусы в последнем туре уступили Албании лидерство и путевку во второй по статусу дивизион.