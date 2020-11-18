«Это не Германия!» Немецкие СМИ уничтожают сборную за 0:6 от Испании и ищут преемника Леву
Bild: «Кресло под Йоги закачалось»
Одно из ведущих немецких изданий Bild катком едет по сборной. Им повезло — Лотар Маттеус смотрел за матчем в редакции, так что коллеги в прямом эфире получали огненные цитаты. «Это не Германия!» — комментировал легенда немецкого футбола. А потом Лотар заметил, что отлученные от сборной прежние лидеры — Мюллер, Хуммельс и Боатенг — должны вернуться.
Bild сообщает, что ему известно, кого могут рассмотреть в качестве преемников — Ральфа Рангника (сейчас без работы) и Штефана Кунца (главный тренер молодежной сборной Германии). И даже высказывание менеджера сборной Оливера Бирхоффа, что до Евро-2020 не может быть никаких изменений, разворачивают под определенным углом: «Это давление на тренера, контракт которого действует до ЧМ-2022. Теперь доверие ограничивается предстоящим Евро».
Самую низкую оценку от издания (шестерку) получили все футболисты, кроме Нойера и двух игроков, вышедших на замену, — Нойхауса и Вальдшмидта.
Sport1: «За этим разгромом должны последовать выводы»
В своем комментарии Sport 1 также подвергает главного тренера Йоахима Лева жесткой критике. За излишнее доверие молодежи, за то, что отказался от Мюллера, Хуммельса и Боатенга, за тактические просчеты. «Тренер прекрасно трудился в прошлом, однако это не дает ему неприкосновенности в будущем», — пишет в своей колонке Пит Готтшальк.
Kicker: «0:6 разгром под конец года: сборная пошла ко дну»
Kicker — чуть более взвешенное издание. Но и тут сборной и Леву, естественно, достается на орехи. Подчеркивается, что это второе столь крупное поражение за последние 110 лет. И при этом самое худшее — 0:6 от Австрии в 1931 году — было в товарищеской встрече. Крупнее же Германия проигрывала лишь раз: в 1909-м, тоже в неофициальной встрече — 0:9 от Англии.
А ведущий обозреватель Карлхайнц Вильд призывает Лева четко определиться с курсом и ему следовать. Отмечает, что главный тренер выглядит уставшим и пассивным. Вильд называет свои два имени возможных преемников — Ральф Рангник и Томас Тухель («ПСЖ»).
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