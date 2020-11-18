Проехать 700 километров и закрыть Роналду. Как стать героем дня в Хорватии

После объявления состава на матч с Португалией этого игрока вместе с тренером хорватов Златко Даличем начали оскорблять фанаты. Над ним потешались, сравнивая с тем, кого ему предстояло опекать, — с Криштиану Роналду. А сегодня Миле Шкорич — герой нации

Во вторник вечером сборная Хорватии проиграла дома Португалии (2:3). Ни один из этих голов не записал на свой счет звездный Криштиану Роналду, которого опекал малоизвестный 29-летний Миле Шкорич. Капитан «Осиека» присоединился к национальной команде всего часов за 30 до игры, проехав до Сплита на автомобиле около 700 километров, сообщил мне коллега из Хорватии Давор Петрович.

Так получилось, что Златко Даличу пришлось в срочном порядке искать центрального защитника в пару к Деяну Ловрену. Четверо других, кто изначально считался кандидатом на эту позицию, выбыли — из-за перебора предупреждений, травм или коронавируса.

Шкорич тоже числился в списке вызванных, но только как запасной. На всякий случай. И этот «всякий» случай настал.

Футболист, чья трансферная стоимость, если верить Transfermarkt, составляет всего 1,2 миллиона евро, за последние три с лишним года провел лишь два товарищеских матча за сборную. А еще летом 2019-го вышел на замену на 90-й минуте отборочного матча Евро-2020 с Уэльсом. Та встреча проходила в Осиеке, и Далич решил отблагодарить местных болельщиков, выпустив игрока их любимой команды.

Na? kapetan Mile ?kori? igra ve?eras herojski za reprezentaciju protiv Portugala u Ligi nacija. Rekli bismo, bez gre?ke zasada. Bravo Mile! ?? pic.twitter.com/mTzDD14KkP — @nkosijekfans (@nkosijekfans) November 17, 2020

По свидетельству хорватских журналистов, когда во вторник был объявлен стартовый состав сборной, соцсети взорвались сообщениями фанатов, недовольных выбором Далича. Они стали сравнивать Шкорича с его оппонентом, заранее предполагая, что Криштиану Роналду сделает из него клоуна.

Mile ?kori?, nevjerovatan igra?. Skroman i fantasti?an ???

BRAVO — Mladen (@Mladen2008) November 17, 2020

Не сделал. Точнее, сделал героем. И сегодня те же болельщики приносят Шкоричу извинения.