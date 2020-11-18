Проехать 700 километров и закрыть Роналду. Как стать героем дня в Хорватии
Во вторник вечером сборная Хорватии проиграла дома Португалии (2:3). Ни один из этих голов не записал на свой счет звездный Криштиану Роналду, которого опекал малоизвестный 29-летний Миле Шкорич. Капитан «Осиека» присоединился к национальной команде всего часов за 30 до игры, проехав до Сплита на автомобиле около 700 километров, сообщил мне коллега из Хорватии Давор Петрович.
?? Mile ?kori? joins #Croatia squad! Head coach @DalicZlatko decides to activate the call-up for the stand-by @nkosijek defender ??#Vatreni? pic.twitter.com/GZlLX1nf0s— HNS (@HNS_CFF) November 16, 2020
Так получилось, что Златко Даличу пришлось в срочном порядке искать центрального защитника в пару к Деяну Ловрену. Четверо других, кто изначально считался кандидатом на эту позицию, выбыли — из-за перебора предупреждений, травм или коронавируса.
Шкорич тоже числился в списке вызванных, но только как запасной. На всякий случай. И этот «всякий» случай настал.
Футболист, чья трансферная стоимость, если верить Transfermarkt, составляет всего 1,2 миллиона евро, за последние три с лишним года провел лишь два товарищеских матча за сборную. А еще летом 2019-го вышел на замену на 90-й минуте отборочного матча Евро-2020 с Уэльсом. Та встреча проходила в Осиеке, и Далич решил отблагодарить местных болельщиков, выпустив игрока их любимой команды.
Na? kapetan Mile ?kori? igra ve?eras herojski za reprezentaciju protiv Portugala u Ligi nacija. Rekli bismo, bez gre?ke zasada. Bravo Mile! ?? pic.twitter.com/mTzDD14KkP— @nkosijekfans (@nkosijekfans) November 17, 2020
По свидетельству хорватских журналистов, когда во вторник был объявлен стартовый состав сборной, соцсети взорвались сообщениями фанатов, недовольных выбором Далича. Они стали сравнивать Шкорича с его оппонентом, заранее предполагая, что Криштиану Роналду сделает из него клоуна.
Mile ?kori?, nevjerovatan igra?. Skroman i fantasti?an ???— Mladen (@Mladen2008) November 17, 2020
BRAVO
Не сделал. Точнее, сделал героем. И сегодня те же болельщики приносят Шкоричу извинения.
Ronaldo is pocketed so far by Mile ?kori? pic.twitter.com/BkV4rLfiCx— •Cristianinho• (@DinhoMagic) November 17, 2020
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