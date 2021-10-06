Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Витсель хочет победить в Лиге наций

Витсель хочет победить в Лиге наций
03:42
Теги:

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель перед полуфиналом Лиги наций против Франции отметил, что турнир нельзя сравнивать с чемпионатом мира и Евро.

«Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в ней претендуют четыре топ-сборные. Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны.

Удачно ли сейчас играть против Франции? Не знаю. Месяц назад она была далека от идеала, но она остается Францией с ее топовыми игроками. В матче с нами она точно может показать себя", — цитирует пресс-служба УЕФА Витселя.

Матч между Францией и Бельгией пройдет 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Дзюба? Не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную». Карпин — о нападающем «Зенита», Глушакове, Прядкине и Миранчуке
«Черчесов о вратарях больше говорить не хочет». Третья часть большого интервью тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Когда Снайдер — не соперник. Садулаев без проблем выиграл финал и стал пятикратным
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
0