Витсель хочет победить в Лиге наций

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель перед полуфиналом Лиги наций против Франции отметил, что турнир нельзя сравнивать с чемпионатом мира и Евро.

«Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в ней претендуют четыре топ-сборные. Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны.

Удачно ли сейчас играть против Франции? Не знаю. Месяц назад она была далека от идеала, но она остается Францией с ее топовыми игроками. В матче с нами она точно может показать себя", — цитирует пресс-служба УЕФА Витселя.

Матч между Францией и Бельгией пройдет 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус».