Витсель хочет победить в Лиге наций
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель перед полуфиналом Лиги наций против Франции отметил, что турнир нельзя сравнивать с чемпионатом мира и Евро.
«Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в ней претендуют четыре топ-сборные. Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны.
Удачно ли сейчас играть против Франции? Не знаю. Месяц назад она была далека от идеала, но она остается Францией с ее топовыми игроками. В матче с нами она точно может показать себя", — цитирует пресс-служба УЕФА Витселя.
Матч между Францией и Бельгией пройдет 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
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