Венгрия — Россия: авторы голов сборной сделали совместное фото
21:01
Игроки сборной России Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Мариу Фернандес сделали совместное фото после матча Лиги наций с Венгрией (3:2). Они стали авторами голов российской команды
«Традиционное фото авторов голов. На лицах — проделанная работа», — говорится в Twitter сборной России.
??? Традиционное фото авторов голов. На лицах — проделанная работа.#НашиПарни pic.twitter.com/5aSQS9lwfe— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020