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Венгрия — Россия: авторы голов сборной сделали совместное фото

21:01
Антон Миранчук, Мариу Фернандес, Магомед Оздоев. Фото Twitter сборной России
Антон Миранчук, Мариу Фернандес, Магомед Оздоев. Фото Twitter сборной России
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Игроки сборной России Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Мариу Фернандес сделали совместное фото после матча Лиги наций с Венгрией (3:2). Они стали авторами голов российской команды

«Традиционное фото авторов голов. На лицах — проделанная работа», — говорится в Twitter сборной России.

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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