Австрия, Чехия и Уэльс вышли в Лигу наций A

Завершились матчи Лиги наций B. По итогам шестого тура определились четыре команды, поднимающиеся в Лигу A и четыре, вылетающие в Лигу C.

В группе 1 первенствовала Австрия, а Северная Ирландия заняла последнее место.

В группе 2 Чехия опередила Шотландию и поднялась дивизионом выше, а в Лигу C вылетела Словакия, уступившая сегодня чехам 0:2.

В группе 3 Венгрия в заключительном туре воспользовалась осечкой России (0:5) с Сербией и, обыграв Турцию (2:0), завершила турнир на первом месте. Турция же отправилась в Лигу C.

В группе 4 Уэльс обыграл Финляндию и сохранил первое место. Дивизионом ниже опустилась Болгария.

Лига наций B

Группа 1

Северная Ирландия — Румыния — 1:1 (0:0)

Голы: Бойс, 56 (1:0). Бикфалви, 81 (1:1).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Эванс, Каткарт, Макнэйр, Смит (К.Маклафлин, 79), Баллард, Магеннис (Гэлбрейт, 79), Даллас, Макканн, Бойс (Льюис, 66), Кеннеди (Вашингтон, 66).

Румыния: Тэтэрушану, Крецу (Могош, 64), Камора, Тошка (Бикфалви, 74), Неделчару, Кристя, Нистор, Тэнасе (Ганя, 87), Марин, Алибек (Бэлуцэ, 87), Ман (Максим, 64).

Судья: Шерер (Швейцария).

18 ноября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».

Австрия — Норвегия — 1:1 (0:0)

Голы: Захид, 61 (0:1). Грбич, 90+4 (1:1).

Австрия: Перван, Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Ранфтль, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер (Траунер, 82), К.Шлагер (Грбич, 65), Арнаутович, Забитцер.

Норвегия: Бротвейт, Шельвик, Габриэльсен, Рюерсон (Гранли, 82), Ханше-Ольсон, Ульвестад, Захид (Аскильдсен, 81), Меллер Дели (Торстведт, 67), Тронстад, Бериша (Виндхейм, 86), Ларсен (Эвьен, 86).

Предупреждения: Ильзанкер, 17. Меллер Дели, 49. Рюерсон, 80. Гранли, 88.

Судья: Бастьен (Франция).

18 ноября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».

Группа 2

Чехия — Словакия — 2:0 (1:0)

Голы: Соучек, 17 (1:0). Ондрашек, 55 (2:0).

Чехия: Вацлик (Коубек, 46), Калас, Брабец, Матею, Цоуфал, Дарида (Барак, 88), Янкто (Копиц, 74), Масопуст (Черны, 46), Соучек, Крал, Ондрашек (Выдра, 66).

Словакия: Родак, Губочан, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Хамшик, Куцка (Грегуш, 67), Мак (Хрошовски, 62), Руснак (Суслов, 62), Лоботка (Шафранко, 62), Дюриш (Шранц, 81).

Предупреждение: Хрошовски, 90+3.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

18 ноября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».

Израиль — Шотландия — 1:0 (1:0)

Гол: Соломон, 44.

Израиль: Марсиано, Тиби, Даса, Менахем, Натхо (Голаса, 62), Захави, Йеини (Джани, 78), Биттон, Лави (Абу Фани, 78), Соломон (Коэн, 84), Вайссман.

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Тирни, О`Доннел (Берк, 74), Галлахер (Маккенна, 73), Джэк, Макгрегор (Маклин, 82), Макгинн (Гриффитс, 61), Кристи, Мактоминэй, Дайкс (Макберни, 61).

Предупреждения: Джэк, 85. Абу Фани, 87. Марсиано, 90+4. Джани, 90+5.

Судья: Рачковски (Польша).

18 ноября. Нетания. Стадион «Нетания».

Группа 4

Ирландия — Болгария — 0:0

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Лонг, Мэннинг (Кристи, 86), О`Ши, Брэйди (Бирн, 78), Хурихэйн, Хорган (Каллен, 67), Найт, Коллинз (Магуайр, 86), Кертис (Пэрротт, 85).

Болгария: Луков, Попов, Сисинью (Василев, 61), Димитров, Ангелов, Илиев (Александров, 81), Цветков, Малинов, Иванов (Карагарен, 60), Краев, Делев (Ковачев, 62).

Предупреждения: Лонг, 11. Мэннинг, 21. Сисинью, 29. Иванов, 45.

Судья: Виссер (Бельгия).

18 ноября. Дублин. Стадион «Авива».

Уэльс — Финляндия — 3:1 (1:0)

Голы: Уилсон, 29 (1:0). Джеймс, 46 (2:0). Пукки, 63 (2:1). Мур, 84 (3:1).

Уэльс: Уорд, Дж.Лоуренс (Мур, 46), К.Робертс, Ампаду, Родон, Мефам, Норрингтон-Дэвис (Гантер, 90), Джеймс (Брукс, 89), Моррелл, Бэйл (Т.Лоуренс, 62), Уилсон (Т.Робертс, 89).

Финляндия: Храдецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Алхо, О`Шонесси (Нисканен, 62), Шюллер (Валакари, 73), Лод, Камара, Тэйлор (Сойри, 61), Пукки (Форсс, 90).

Предупреждение: Ампаду, 76.

Удаление: Уронен, 12.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

18 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».