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Турция — Россия: Черышев открыл счет в матче

20:10
Денис Черышев. Фото Instagram
Денис Черышев. Фото Instagram
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Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче Лиги наций против Турции. Он отличился в начале первого тайма — 1:0.

Далер Кузеяв вошел с мячом в штрафную, и отдал пас на Черышева. Тот точно пробил с линии вратарской.

Турция — Россия

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