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Тилеманс надеется, что воспоминания о матче с Францией будут приятными

Юри Тилеманс: «Надеюсь, что воспоминания о матче с Францией будут приятными»
22:20
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против Франции.

«Разочарование после предыдущего матча против Франции (в полуфинале ЧМ-2018 — прим. «СЭ») было очень большим. Так близко к финалу... Конечно, разочарование колоссальное. Сам я не играл в том матче, но стараюсь как можно меньше об этом думать. Надеюсь, что о завтрашнем матче останутся приятные воспоминания.

Я не сомневаюсь в своей форме. Я просто стараюсь работать каждый день на поле и за его пределами. Я хочу помочь команде. Игра придет. В «Лестере» у нас сложное начало сезона, но, возможно, этот выбор пойдет мне на пользу.

Что нужно улучшить против Франции? В тот раз судьбу матча решила одна мелочь — угловой. Обидно, потому что мы практически не ошибались и создавали моменты. Завтра мы должны сыграть сильно. Думаю, что судьбу матча вновь решат детали. Матч с Италией на ЕВРО-2020 нас многому научил. Италия замучила нас своим прессингом. В матче с Чехией мы показали, что сделали выводы. Завтра мы снова это покажем".

Матч Бельгия — Франция состоится 6 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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