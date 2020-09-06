Соперники сборной России Сербия и Турция сыграли вничью

Сербия и Турция сыграли нулевую ничью в матче 2-го тура Лиги наций B в группе 3. Команды играют в одной группе со сборной России, которая сегодня одолела Венгрию 3:2.

Россияне возглавляют таблицу группы 3 с шестью очками, на счету венгров три, турки и сербы имеют в активе по 1 очку.

Лига наций B

Группа 3

Сербия — Турция — 0:0

Сербия: Райкович, Коларов, Миленкович, Павлович, Тадич, Лазович (Гачинович, 27), Гудель, Костич, Максимович (С.Митрович, 61), А.Митрович, Радоньич (Джуричич, 87).

Турция: Гюнок, Хасан Али, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик (Сангаре, 46), Озан Кабак, Озан, Махмут Текдемир, Юсуф Языджи, Кекджю (Дженгиз Юндер, 60), Кенан Караман, Энес Унал (Бурак Йылмаз, 78).

Предупреждения: Юсуф Языджи, 37. Коларов, 45+2. Тадич, 62. Костич, 62. Озан Кабак, 79.

Удаление: Коларов, 49.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

6 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич».