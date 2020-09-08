СМИ: Дзаньоло получил вторую тяжелую травму в течение года

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло получил травму крестообразных связок колена, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Во время матча Лиги наций против Голландии (1:0) 21-летний футболист упал на газон и не смог продолжить встречу.

В январе 2019 года в матче 19-го тура серии А прошедшего сезона против «Ювентуса» (1:2) Дзаньоло также получил разрыв крестообразных связок левого колена, из-за чего пропустил почти полгода.

В прошлом сезоне серии А Дзаньоло провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.