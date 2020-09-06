Словения обыграла Молдавию в Лиге наций

Сборная Словении победила команду Молдавии (1:0) в матче второго тура третьей группы дивизиона С Лиги наций.

Единственный мяч забил Дамьян Бохар. Словения набрала четыре очка и лидирует в группе. У Молдавии одно очко и третье место.

Лига наций С

Группа 3

2-й тур

Словения — Молдавия — 1:0 (1:0)

Гол: Бохар, 28.

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Вучкич (Ветрих, 68), Куртич, Бохар, Зайц (Живец, 57), Коутер, Шпорар (Крамер, 85).

Молдавия: Кошелев, Армаш, Посмак, Карп, Рябчук, Мудрак, Ионицэ, Рацэ (Суворов, 69), Дамашкан (Милинчяну, 60), Плэтикэ, Каймаков (Епуряну, 46).

Предупреждения: Рацэ, 27. Коутер, 47. Ионицэ, 73. Посмак, 88. Стоянович, 90+4.

Судья: Бризар (Франция).

6 сентября. Любляна. Стадион «Стожице».