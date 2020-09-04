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«Слава, что ты сделал?» Караваев отреагировал на гол в ворота Сербии

16:58
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев в Instagram выложил гол в ворота сборной Сербии (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций, наложив песню рэперов Моргенштерна и Элджея Cadillac.

В композиции есть строки: «Слава, что ты сделал?», которыми 25-летний футболист как бы намекает на красивый мяч.

«То чувство, когда забиваешь первый за сборную. Начало положено. Летим в Будапешт», — подписал пост защитник «Зенита».

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена», начало — в 19.00 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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