«Слава, что ты сделал?» Караваев отреагировал на гол в ворота Сербии
16:58
Защитник сборной России Вячеслав Караваев в Instagram выложил гол в ворота сборной Сербии (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций, наложив песню рэперов Моргенштерна и Элджея Cadillac.
В композиции есть строки: «Слава, что ты сделал?», которыми 25-летний футболист как бы намекает на красивый мяч.
«То чувство, когда забиваешь первый за сборную. Начало положено. Летим в Будапешт», — подписал пост защитник «Зенита».
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена», начало — в 19.00 (мск).
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