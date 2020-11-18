Сиссоко: «Сборная Франции провела великолепный матч»

Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко после победы над Швецией в Лиге наций (4:2) отметил, что французы сыграли великолепно. Французы заняли первое место в своей группе и вышли в «финал четырех».

— Мы провели великолепный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Сиссоко. — Мы стремились доказать, что вышли на поле за победой. В итоге мы создали много голевых моментов и забили четыре раза. Идеальный вечер.