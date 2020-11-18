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Сиссоко: «Сборная Франции провела великолепный матч»

06:37

Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко после победы над Швецией в Лиге наций (4:2) отметил, что французы сыграли великолепно. Французы заняли первое место в своей группе и вышли в «финал четырех».

— Мы провели великолепный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Сиссоко. — Мы стремились доказать, что вышли на поле за победой. В итоге мы создали много голевых моментов и забили четыре раза. Идеальный вечер.

Франция — Швеция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030108--france-vs-sweden/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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