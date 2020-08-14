Стал известен расширенный состав сборной Белоруссии на матчи Лиги наций сезона-2020/21. 4 сентября белорусы должны сыграть в Минске с Албанией, а 7 сентября — в Алма-Ате с Казахстаном.

В расширенный список вошли шесть футболистов из чемпионата России: защитники «Краснодара» и «Урала» Александр Мартынович и Николай Золотов, хавбеки «Арсенала» Юрий Ковалев и Валерий Громыко, а также нападающие Виталий Лисакович («Локомотив») и Илья Шкурин (ЦСКА).

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Игорь Бурко, Александр Сачивко (оба — «Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук (все — «Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Казахстан), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Гречихо («Рух», Брест).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).

Окончательный список из 23 футболистов определится 24 августа.