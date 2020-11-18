Сербия — Россия: Йович увеличил счет
23:10
Форвард сборной Сербии Лука Йович забил гол в матче Лиги наций против сборной России.
22-летний нападающий отличился на 25-й минуте и сделал счет 2:0.
Гол Луки Йовича.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 18, 2020
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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