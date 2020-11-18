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Сербия — Россия: Йович увеличил счет

23:10
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Форвард сборной Сербии Лука Йович забил гол в матче Лиги наций против сборной России.

22-летний нападающий отличился на 25-й минуте и сделал счет 2:0.

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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