«Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить». Себальос — о поражении от Украины
07:46
Полузащитник сборной Испании Дани Себальос после поражения от Украины в Лиге наций (0:1) отметил, что гол мог бы изменить ход игры. Также он добавил, что команда прибавила по ходу встречи.
— Победа здесь стала бы большим шагом вперед, — цитирует пресс-служба УЕФА Себальоса. — По ходу матча мы прибавляли. С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось. Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030070--ukraine-vs-spain/
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