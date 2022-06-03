Сантуш объяснил, за счет чего Португалия смогла сыграть вничью с Испанией в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче Лиги наций.

«Первый тайм прошел в равной борьбе. У нас были голевые моменты, но соперник больше владел мячом. Надо было с большим терпением играть в зоне атаки, использовать пространство на флангах.

Во втором тайме мы стали действовать лучше. Больше контролировали мяч и заставляли испанцев больше бегать, раскрывая свободные зоны. После этого пришло время выпустить тех, кто лучше замыкает прострелы в центре. Таких как Орта и Гедеш. Именно так Орта забил — с паса Канселу через всю штрафную», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

Следующим соперником сборной Португалии будет Швейцария. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.