Орта: «Разочарованы, так как не смогли победить Испанию»

Нападающий сборной Португалии Рикарду Орта прокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче Лиги наций. Он стал автором единственного гола своей команды.

«Мы знали, что будем соперничать с топовой сборной. Поначалу никак не могли нащупать свободное пространство. Мы разочарованы, так как не смогли победить, но мы соперничали с превосходной командой, так что должны быть довольны ничьей, пусть даже нацеливались на победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Орту.

Следующим соперником сборной Португалии будет Швейцария. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.