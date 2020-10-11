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Россия — Турция: Дзюба обошел Березуцкого и Семака по матчам в качестве капитана сборной

21:48
Артем Дзюба. Фото AFP
Артем Дзюба. Фото AFP
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вывел сборную России с капитанской повязкой на матч Лиги наций против Турции. Для форварда эта игра стала 18-й в качестве капитана национальной команды. По этому показателю он обошел своего нынешнего тренера в «Зените» Сергея Семака и защитника Василия Березуцкого (по 17 матчей).

В следующей игре с капитанской повязкой Дзюба догонит Романа Широкова и Игоря Акинфеева (по 19). Чаще них капитаном сборной России играли только Алексей Смертин (20), Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).

Дзюба проводит за сборную России 46-ю игру. Впервые повязку он надел в следующей игре после ЧМ-2018 — 7 сентябя, также против Турции (2:1).

Россия — Турция

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