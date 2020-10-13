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Криштиану Роналду заразился коронавирусом

17:16
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Португалии.

Указано, что болезнь проходит бессимптомно. Роналду находится на самоизоляции.

Форвард не примет участия в матче Лиги наций со сборной Швеции, который состоится завтра. Также он должен пропустить ближайшие игры «Ювентуса» — с «Кротоне» в чемпионате Италии (17 октября) и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (20 октября).

35-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Юве» и забил три мяча.

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