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Роналду vs Месси. У кого больше трофеев?

9 июня. Порту. Португалия - Голландия - 1:0. Криштиану Роналду с кубком Лиги наций. Фото AFP
9 июня. Порту. Португалия - Голландия - 1:0. Криштиану Роналду с кубком Лиги наций. Фото AFP
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Победа сборной Португалии в финале Лиги наций принесла Криштиану Роналду второй трофей в составе национальной команды.

По этому показателю португалец обошел Лионеля Месси, который в 2008 году становился олимпийским чемпионом со сборной Аргентины

Всего на счету форварда "Ювентуса" теперь 31 титул и по этому показателю он приблизился к нападающему "Барселоны", в активе которого 35 трофеев. (Денис Аль-Юсифи)

Трофеи Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Криштиану Роналду

Лионель Месси

Суперкубок Португалии

1

Чемпионат Испании

10

Чемпионат Англии

3

Кубок Испании

6

Кубок Англии

1

Суперкубок Испании

8

Кубок Английской Лиги

2

Лига чемпионов

4

Суперкубок Англии

2

Суперкубок УЕФА

3

Чемпионат Испании

2

Клубный чемпионат мира

3

Кубок Испании

2

Олимпийские игры

1

Суперкубок Испании

2

 

 

Чемпионат Италии

1

 

 

Суперкубок Италии

1

 

 

Лига чемпионов

5

 

 

Суперкубок УЕФА

3

 

 

Клубный чемпионат мира

4

 

 

Чемпионат Европы

1

 

 

Лига наций

1

 

 

Итого

31

Итого

35
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