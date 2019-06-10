Роналду vs Месси. У кого больше трофеев?

Победа сборной Португалии в финале Лиги наций принесла Криштиану Роналду второй трофей в составе национальной команды.
По этому показателю португалец обошел Лионеля Месси, который в 2008 году становился олимпийским чемпионом со сборной Аргентины.
Всего на счету форварда "Ювентуса" теперь 31 титул и по этому показателю он приблизился к нападающему "Барселоны", в активе которого 35 трофеев. (Денис Аль-Юсифи)
Трофеи Криштиану Роналду и Лионеля Месси
|
Криштиану Роналду
|
Лионель Месси
|
Суперкубок Португалии
|
1
|
Чемпионат Испании
|
10
|
Чемпионат Англии
|
3
|
Кубок Испании
|
6
|
Кубок Англии
|
1
|
Суперкубок Испании
|
8
|
Кубок Английской Лиги
|
2
|
Лига чемпионов
|
4
|
Суперкубок Англии
|
2
|
Суперкубок УЕФА
|
3
|
Чемпионат Испании
|
2
|
Клубный чемпионат мира
|
3
|
Кубок Испании
|
2
|
Олимпийские игры
|
1
|
Суперкубок Испании
|
2
|
|
|
Чемпионат Италии
|
1
|
|
|
Суперкубок Италии
|
1
|
|
|
Лига чемпионов
|
5
|
|
|
Суперкубок УЕФА
|
3
|
|
|
Клубный чемпионат мира
|
4
|
|
|
Чемпионат Европы
|
1
|
|
|
Лига наций
|
1
|
|
|
Итого
|
31
|
Итого
|
35