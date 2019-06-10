Роналду vs Месси. У кого больше трофеев?

Победа сборной Португалии в финале Лиги наций принесла Криштиану Роналду второй трофей в составе национальной команды.

По этому показателю португалец обошел Лионеля Месси, который в 2008 году становился олимпийским чемпионом со сборной Аргентины.

Всего на счету форварда "Ювентуса" теперь 31 титул и по этому показателю он приблизился к нападающему "Барселоны", в активе которого 35 трофеев. (Денис Аль-Юсифи)

Трофеи Криштиану Роналду и Лионеля Месси