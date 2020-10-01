РФС подтвердил, что матчи сборных России в октябре пройдут со зрителями

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил, что ближайшие матчи сборных России пройдут со зрителями.

Речь идет о встречах сборной против Турции (11 октября, Москва, «ВТБ Арена) и Венгрии (14 октября, Москва, «ВТБ Арена») в Лиге наций, а также товарищеском матче против Швеции (8 октября, Москва, стадион «ВЭБ Арена»).

Кроме того зрителей пустят на отборочный матч чемпионата Европы-2021 U-21 Россия — Эстония (9 октября, Химки, стадион «Арена Химки»).

В четверг, 1 октября, исполнительный комитет УЕФА одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах в тех странах, где это разрешено местными властями. На каждый матч сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.

Все зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. В соответствии с требованиями местных властей могут быть введены дополнительные защитные меры — например, обязательное ношение масок, закрывающих нос и рот.