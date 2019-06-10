Португалия заработала 10,5 миллионов евро за победу в Лиге наций

Стали известны размеры призовых участников финального турнира Лиги наций.

Сборная Португалии благодаря победе получит призовые в размере 10,5 миллиона евро, сообщает пресс-служба УЕФА.

Финалист турнира – сборная Голландии – 9 миллионов евро, бронзовый призер – сборная Англии – 8 миллионов, Швейцария​, занявшая четвертое место, получит 7 миллионов.

Суммы включали в себя по 4,5 миллиона, которые участники финального раунда гарантировали себе как победители групп Лиги А.

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