Португалия — Хорватия: Влашич и Ловрен начнут матч с первых минут
20:47
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Хорватии на матч Лиги наций, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра начнется в 21.45 (мск).
С первых минут встречу начнут полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен.
Стартовый состав Португалии: Лопеш — Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутинью, Данилу, Бруну Фернандеш — Жота, Феликс, Бернарду Силва.
Стартовый состав Хорватии: Ливакович — Баришич, Вида, Ловрен, Едвай — Ковачич, Пашалич, Ребич, Влашич, Брекало — Крамарич.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2029991--portugal-vs-croatia/