Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Хорватии на матч Лиги наций, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра начнется в 21.45 (мск).

С первых минут встречу начнут полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Стартовый состав Португалии: Лопеш — Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутинью, Данилу, Бруну Фернандеш — Жота, Феликс, Бернарду Силва.

Стартовый состав Хорватии: Ливакович — Баришич, Вида, Ловрен, Едвай — Ковачич, Пашалич, Ребич, Влашич, Брекало — Крамарич.