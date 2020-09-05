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Португалия — Хорватия: Влашич и Ловрен начнут матч с первых минут

20:47
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Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Хорватии на матч Лиги наций, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра начнется в 21.45 (мск).

С первых минут встречу начнут полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Стартовый состав Португалии: Лопеш — Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутинью, Данилу, Бруну Фернандеш — Жота, Феликс, Бернарду Силва.

Стартовый состав Хорватии: Ливакович — Баришич, Вида, Ловрен, Едвай — Ковачич, Пашалич, Ребич, Влашич, Брекало — Крамарич.

Португалия — Хорватия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2029991--portugal-vs-croatia/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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