Польша — Бельгия: видеообзор матча Лиги наций
Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Польша — Бельгия
Сборная Бельгии на выезде победила Польшу в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА — 1:0.
Единственный гол на 16-й минуте забил форвард бельгийцев Миши Батшуайи.
Бельгия занимает второе место в группе 4 дивизиона А Лиги наций с 7 очками в 4 матчах, Польша идет на третьей строчке с 4 очками в 4 играх. Лидером группы являются Нидерланды (10 очков), на последнем, четвертом, месте — Уэльс (1 очко).
Командам осталось провести по две встречи на групповой стадии Лиги наций — против Нидерландов и Уэльса. Поляки сыграют с нидерландцами 22 сентября, а с валлийцами — 25 сентября. У бельгийцев на 22 сентября запланирован матч с Уэльсом, а на 25 сентября — с Нидерландами.
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