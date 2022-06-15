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Сегодня, 09:10

Польша — Бельгия: видеообзор матча Лиги наций

Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Польша — Бельгия
Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Бельгии.
Фото Reuters

Сборная Бельгии на выезде победила Польшу в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил форвард бельгийцев Миши Батшуайи.

Бельгия занимает второе место в группе 4 дивизиона А Лиги наций с 7 очками в 4 матчах, Польша идет на третьей строчке с 4 очками в 4 играх. Лидером группы являются Нидерланды (10 очков), на последнем, четвертом, месте — Уэльс (1 очко).

Командам осталось провести по две встречи на групповой стадии Лиги наций — против Нидерландов и Уэльса. Поляки сыграют с нидерландцами 22 сентября, а с валлийцами — 25 сентября. У бельгийцев на 22 сентября запланирован матч с Уэльсом, а на 25 сентября — с Нидерландами.

Лига наций A. Группа 4
14 июн, 21:45. PGE Narodowy (National Stadium) (Варшава)
Польша
0:1
Бельгия
Голы
Батшуайи, 16 (0:1)
Польша
Щенсны Кэш Ветеска (Гуральски, 84) Кивер Глик Линетти (Гросицки, 84) Залевски (Франковски, 57) Журковски Шиманьски (Клих, 70) Зелиньски (Свидерски, 57) Левандовски
Бельгия
Миньоле Алдервейрелд Вертонген Кастань Витсель (Фанакен, 46) Тилеманс Азар (Троссар, 68) Азар (Фокет, 62) Дендонкер Мертенс (Де Кетеларе, 80) Батшуайи (Опенда, 67)
Предупреждения
Журковски 47’  - 
Судьи
Пельто (Босния и Герцеговина)

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Польши по футболу
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Нидерланды — Уэльс: видеообзор матча Лиги наций
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