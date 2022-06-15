Сборная Бельгии на выезде победила Польшу в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил форвард бельгийцев Миши Батшуайи.

Бельгия занимает второе место в группе 4 дивизиона А Лиги наций с 7 очками в 4 матчах, Польша идет на третьей строчке с 4 очками в 4 играх. Лидером группы являются Нидерланды (10 очков), на последнем, четвертом, месте — Уэльс (1 очко).

Командам осталось провести по две встречи на групповой стадии Лиги наций — против Нидерландов и Уэльса. Поляки сыграют с нидерландцами 22 сентября, а с валлийцами — 25 сентября. У бельгийцев на 22 сентября запланирован матч с Уэльсом, а на 25 сентября — с Нидерландами.