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Сегодня, 03:39

Политано объяснил, за счет чего Италия обыграла Венгрию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Италии Маттео Политано остался доволен игрой своей команды в матче Лиги наций против Венгрии (2:1).

«Я доволен нашим выступлением. Это было непросто, потому что Венгрия тоже играла в хороший футбол и не сдавалась. Великолепный гол Бареллы открыл игру, и мы, конечно, могли забить еще несколько голов, но мы также хорошо защищались вместе, когда нужно было заработать три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Политано.

Следуюшим соперником сборной Италии будет Англия, а Венгрия встретится с Германией. Матчи состоятся 11 июня.

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Италии по футболу
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