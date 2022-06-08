Политано объяснил, за счет чего Италия обыграла Венгрию

Нападающий сборной Италии Маттео Политано остался доволен игрой своей команды в матче Лиги наций против Венгрии (2:1).

«Я доволен нашим выступлением. Это было непросто, потому что Венгрия тоже играла в хороший футбол и не сдавалась. Великолепный гол Бареллы открыл игру, и мы, конечно, могли забить еще несколько голов, но мы также хорошо защищались вместе, когда нужно было заработать три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Политано.

Следуюшим соперником сборной Италии будет Англия, а Венгрия встретится с Германией. Матчи состоятся 11 июня.