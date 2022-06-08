Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Венгрией (2:1) в Лиге наций. Игра прошла в Чезене.

«У нас в составе играли сразу несколько молодых футболистов. Мы осознаем, что впереди много работы, путь предстоит долгий. Вперед мы можем двигаться с уверенностью в своих силах, поскольку провели два хороших матча против таких непростых соперников, как Германия и Венгрия», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Следуюшим соперником сборной Италии будет Англия, а Венгрия встретится с Германией. Матчи состоятся 11 июня.