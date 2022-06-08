Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола прокомментировал победу над Венгрией (2:1) в Лиге наций.

«Это было здорово, мое возвращение в матче с Аргентиной развеяло все мои страхи. Сегодня я был спокоен и счастлив. В последние 20 минут мои ноги начали подкашиваться, но это совершенно нормально. Чем больше я играю, тем лучше будет. Молодые игроки дают нам энергию. Мы следуем за ними», — цитирует пресс-служба УЕФА Спинаццолу.

Следуюшим соперником сборной Италии будет Англия, а Венгрия встретится с Германией. Матчи состоятся 11 июня.