Пепе пропустит финал Лиги наций из-за перелома лопатки

Защитник сборной Португалии Пепе пропустит финальный матч Лиги наций, информирует официальный сайт федерации футбола Португалии.

Игрок получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией (3:1) и был заменен на Жозе Фонти на 63-й минуте встречи.

После обследования у игрока диагностировали перелом лопатки. Пепе уже покинул расположение национальной команды.

В финале турнира Португалия сыграет с победителем в паре Англия – Голландия.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр