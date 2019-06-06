Пепе пропустит финал Лиги наций из-за перелома лопатки

Защитник сборной Португалии Пепе пропустит финальный матч Лиги наций, информирует официальный сайт федерации футбола Португалии.
Игрок получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией (3:1) и был заменен на Жозе Фонти на 63-й минуте встречи.
После обследования у игрока диагностировали перелом лопатки. Пепе уже покинул расположение национальной команды.
В финале турнира Португалия сыграет с победителем в паре Англия – Голландия.
Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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