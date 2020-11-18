Павар: «Долго ждал момента, когда снова забью за сборную Франции»

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар признался, что долго ждал гола за национальную команду. Он забил в матче Лиги наций со сборной Швеции (4:2).

«Это правда, что в нашей игре есть небольшой прогресс, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА . — Я долго ждал момента, когда снова забью за сборную Франции. Это случилось сегодня, я очень рад, но самое главное — это победа».

Дубль в составе победителей сделал Оливье Жиру. Франция заняла первое место в группе и пробилась в финальный турнир Лиги наций.