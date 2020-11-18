Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Павар: «Долго ждал момента, когда снова забью за сборную Франции»

09:25
Теги:

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар признался, что долго ждал гола за национальную команду. Он забил в матче Лиги наций со сборной Швеции (4:2).

«Это правда, что в нашей игре есть небольшой прогресс, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА . — Я долго ждал момента, когда снова забью за сборную Франции. Это случилось сегодня, я очень рад, но самое главное — это победа».

Дубль в составе победителей сделал Оливье Жиру. Франция заняла первое место в группе и пробилась в финальный турнир Лиги наций.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030108--france-vs-sweden/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир