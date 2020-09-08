«Очень важен психологический фон». Главный тренер сборной Белоруссии — о матче с Казахстаном
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Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель подвел итоги матча с Казахстаном в Лиге наций (2:1). По его мнению, победа придаст команде оптимизма.
— Большую часть поединка нам удавалось контролировать ситуацию, и мы счастливы, что победили, — цитирует пресс-служба УЕФА Мархеля. — Очень важен психологический фон, и мы его добились. Хороший соперник, хорошая игра. Проанализируем матч и с оптимизмом смотрим в будущее.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030006--kazakhstan-vs-belarus/