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«Очень важен психологический фон». Главный тренер сборной Белоруссии — о матче с Казахстаном

01:42
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Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель подвел итоги матча с Казахстаном в Лиге наций (2:1). По его мнению, победа придаст команде оптимизма.

— Большую часть поединка нам удавалось контролировать ситуацию, и мы счастливы, что победили, — цитирует пресс-служба УЕФА Мархеля. — Очень важен психологический фон, и мы его добились. Хороший соперник, хорошая игра. Проанализируем матч и с оптимизмом смотрим в будущее.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030006--kazakhstan-vs-belarus/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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