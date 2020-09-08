Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель подвел итоги матча с Казахстаном в Лиге наций (2:1). По его мнению, победа придаст команде оптимизма.

— Большую часть поединка нам удавалось контролировать ситуацию, и мы счастливы, что победили, — цитирует пресс-служба УЕФА Мархеля. — Очень важен психологический фон, и мы его добились. Хороший соперник, хорошая игра. Проанализируем матч и с оптимизмом смотрим в будущее.